Antalya'da kış ortasında ilginç görüntüler: Denizde yüzüp kanoya bindiler

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, hafta sonu etkili olan güzel havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerine gelen vatandaşlar ve turistler kumsallarda güneşlendi, bazıları ise denizde yüzdü. Bazı tatilciler ise kanoya binerek Akdeniz'in serin sularında kürek çekmeyi tercih etti.