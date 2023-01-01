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Antalya'da kış ortasında ilginç görüntüler: Denizde yüzüp kanoya bindiler

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denizde yüzdü, kanoya binerek eğlenceli zaman geçirdi. Öte yandan, Konyaaltı Sahili'nin karşısındaki Beydağları'nın zirvelerinin karla kaplı olduğu dikkati çekti.

14:21 . 22/01/2023 Pazar
AA
Antalya'da güzel havayı fırsat bilenler sahile akın ettı

Antalya'da güzel havayı fırsat bilenler sahile akın ettı

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, hafta sonu etkili olan güzel havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.


Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerine gelen vatandaşlar ve turistler kumsallarda güneşlendi, bazıları ise denizde yüzdü. Bazı tatilciler ise kanoya binerek Akdeniz'in serin sularında kürek çekmeyi tercih etti.


Sahilde çocuklarıyla oyunlar oynayan aileler, güneşli havanın tadını çıkardı.

Öte yandan, Konyaaltı Sahili'nin karşısındaki Beydağları'nın zirvelerinin karla kaplı olduğu dikkati çekti. Sahile sadece 50 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde de çok sayıda kişi kayak yaptı.




#antalya
#Deniz
#Güneşli hava
#kano
#plaj
#Sahil
#sıcak hava
21 dakika önce
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Antalya'da kış ortasında ilginç görüntüler: Denizde yüzüp kanoya bindiler
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