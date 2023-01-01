Türkiye'yi etkisini altına alacak: Sağanak yağmur ve kar geliyor

Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, 26 Ocak Perşembe gününden itibaren, sağanak yağmur ve kar yağışı Türkiye genelinde etkili olacak. Sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Özellikler cuma ve cumartesi günü İstanbul'da karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. İşte son dakika güncel hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Burdur'un doğusu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.