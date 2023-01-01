Tatil başladı keşfe çıkıyoruz

|
İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi.
Uzun ve yorucu okul saatlerinin, koşuşturmayla geçen günlerin ardından yarıyıl tatili başladı. Bu hem istirahat hem de ebeveynler olarak çocuklarla zaman zaman sekteye uğrayan ilişkilerimizi düzenlemek,onlarla daha fazla vakit geçirmek, daha çok paylaşımda bulunmak için bir fırsat. Biz de bu hafta ailece verimli bir tatil geçirmenizde size fikir verebilecek önerileri derledik ve sizler için ziyaret edebileceğiniz müzeleri, listenize ekleyebileceğiniz camileri, gidebileceğiniz park, koru ve bahçeleri ve katılabileceğiniz atölyeleri bir araya getirdik. İyi tatiller!
CAMİLER
İstanbul’la bütünleşmiş, İstanbul denilince ilk aklımıza gelen camilerin yanında konum itibarıyla çok merkezi olsa da bazen gözümüzden kaçan tarihi camilerimiz de var. Kılıç Ali Paşa Camii, Ayazma Camii, Cihangir Camii, Üryanizade Camii, Yavuz Selim Camii, Kuleli Kaymak Mustafa Paşa Camii de bunlardan sadece birkaçı. Yarıyıl tatilinde gezi rotanıza mimarisiyle, konumuyla içinizi ferahlatacak bu camilerimizi ekleyebilirsiniz. Gitmeden önce hikayelerine de göz atmayı unutmayın!