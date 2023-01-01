Tatil başladı keşfe çıkıyoruz

Uzun ve yorucu okul saatlerinin, koşuşturmayla geçen günlerin ardından yarıyıl tatili başladı. Bu hem istirahat hem de ebeveynler olarak çocuklarla zaman zaman sekteye uğrayan ilişkilerimizi düzenlemek,onlarla daha fazla vakit geçirmek, daha çok paylaşımda bulunmak için bir fırsat. Biz de bu hafta ailece verimli bir tatil geçirmenizde size fikir verebilecek önerileri derledik ve sizler için ziyaret edebileceğiniz müzeleri, listenize ekleyebileceğiniz camileri, gidebileceğiniz park, koru ve bahçeleri ve katılabileceğiniz atölyeleri bir araya getirdik. İyi tatiller!