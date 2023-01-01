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Tatil başladı keşfe çıkıyoruz

Öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği yarıyıl tatili başladı. Verimli ve eğlenceli zaman geçirmek isteyenler için hem Avrupa Yakası’nda hem de Anadolu Yakası’nda ziyaret edebileceğiniz müzeleri, camileri, koru ve bahçeleri, ayrıca katılabileceğiniz atölyelerden 15 günlük tatil rotası çizdik.

Zeynep Tuba Kesimli
Zeynep Tuba Kesimli
0:25 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi.

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi.

Uzun ve yorucu okul saatlerinin, koşuşturmayla geçen günlerin ardından yarıyıl tatili başladı. Bu hem istirahat hem de ebeveynler olarak çocuklarla zaman zaman sekteye uğrayan ilişkilerimizi düzenlemek,onlarla daha fazla vakit geçirmek, daha çok paylaşımda bulunmak için bir fırsat. Biz de bu hafta ailece verimli bir tatil geçirmenizde size fikir verebilecek önerileri derledik ve sizler için ziyaret edebileceğiniz müzeleri, listenize ekleyebileceğiniz camileri, gidebileceğiniz park, koru ve bahçeleri ve katılabileceğiniz atölyeleri bir araya getirdik. İyi tatiller!

PARKLAR VE BAHÇELER

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi
: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi içerisinde yüzlerce bitkiyi barındıran bir kentsel öğrenme mekânı. Hem dünyanın dört bir yanından getirilen hem de Türkiye’de yetişen bitkilerin sergilendiği bu bahçede etiketler vasıtasıyla türler hakkında bilgi edinebilir, mesire alanlarında piknik yapabilir, çocuklar için tasarlanmış keşif bahçesinde ve bambu labirentte keyifli ve keşif dolu saatler geçirebilirsiniz.
Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi.
Maltepe Orhangazi Şehir Parkı
: Geniş bir alana yayılmış Orhangazi Şehir Parkı sahip olduğu imkânlar bakımından defalarca gelmek isteyeceğiniz bir mekân. Sahil şeridinde uzun yürüyüşler yapabilir, bisiklet sürebilir, parklarda çocuklarınızla vakit geçirebilir, piknik yapabilir, çim alanlarda oyunlar oynayabilir, trafik parkında trafik kurallarını uygulama imkânı bulabilir, veledromda bisiklet sürmeyi deneyimleyebilirsiniz.
Maltepe Orhangazi Şehir Parkı.
Nakkaştepe Millet Bahçesi
: İstanbul’un en güzel noktalarından birinde yer alan Nakkaştepe Millet Bahçesi, deneyim odaklı oyun parkları, sık ağaçlı doğası, piknik alanları, kum havuzları, kapalı oyun alanları ve seyir terasıyla hem çocukların hem de yetişkinlerin ruhunu doyuracak imkânlara sahip.
Nakkaştepe Millet Bahçesi.
Yıldız Parkı
: Yıldız Parkı İstanbul’da bitki çeşitliliğiyle öne çıkan alanlardan. Burada çok yıllık ağaçların yanında manolya, selvi, meşe, çam, sedir, dişbudak gibi ağaç türlerini görmeniz mümkün. Sincapların ziyaretçilerle dost olduğu Yıldız Parkı’nda oyun parkları, yürüyüş yolları, dinlenme mekanları, asma köprüler, yapay göletler ve şelaleler yer alıyor. Koru içerisinde yer alan Malta ve Çadır Köşkleri’nde Boğaz manzarası eşliğinde bir kahve molası verebilirsiniz.

ATÖLYELER

Çocuk ve Sanat
: Çocuklar ve gençler için Büyük Çamlıca Camii’ndeki mekânlarında sömestire özel düzenlediği; dikiş, punch, kolaj, makrome, ahşap boyama, sepet örme, ebru, çini boyama, suluboya, takı tasarımı, kırkyama, drama atölyelerine katılarak keyifli saatler geçirebilirsiniz.
Takule Doğa Gezisi.
Kış Şenliği’nde buluşuyoruz!
: Çocuklar için doğa, bilim ve kültür atölyeleri düzenleyen Takule, “Kışın farklı dokularını tüm duyularımızla hissetmek istiyoruz. Doğanın her türlü çehresiyle tanışarak, ona daha yakın olacağımıza inanıyoruz. Kışın çocuklarla doğada eğlenmenin mümkün olduğuna inancımızla yola çıktık.” diyerek bir kış şenliği düzenledi. 4-12 yaş arası çocuklara açık olan ve 4 Şubat’ta Belgrad Ormanı’nda düzenlenecek kış şenliğinin detayları @takule_ instagram hesabında!

MÜZELER

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi
: İstanbul’da Gülhane Parkı’nın içinde yer alan ve İslam Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin tarafından hazırlanan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nde, 9. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar Müslüman bilim insanlarının yapmış olduğu icat, keşif ve çalışmalarını görebilirsiniz. Müze; Astronomi, Saat ve Denizcilik, Savaş Teknolojisi, Tıp, Madencilik, Fizik, Matematik ve Geometri, Mimari ve Şehircilik, Kimya ve Optik ile Coğrafya olmak üzere 12 bölümden oluşuyor.

Beşiktaş Deniz Müzesi:
Türkiye'nin denizcilik alanının en büyük müzesi olan Deniz Müzesi’nde; Türk denizcilik tarihinin önemli kişilerinin büstleri, tarihi kadırgalar, saltanat kayıkları, gemi parçaları, tarihi silahlar, sancaklar, tekstil eserler, cam ve taş eserler ve ahşap eserler yer alıyor. Özellikle denize ve denizciliğe meraklı çocukların ilgisini çekeceğini düşündüğümüz müze pazartesi günleri hariç açık.
Rahmi Koç Müzesi.
Rahmi Koç Müzesi:
Bilim tarihine ışık tutan önemli gözlem ve ölçüm aletlerini; aralarında Sultan Abdülaziz’in Saltanat Vagonu’nun da bulunduğu çeşitli demir yolu araçlarını; gerçek boyutta birçok tekne ve yatı; telgraf, telefon, diktafon, gramofon, kamera ve televizyon gibi önemli iletişim aletlerini, kara yolu ulaşımının 1800’lerden günümüze kadar olan gelişimine yön veren at arabaları, faytonlar, çocuk arabaları, bisikletler, motosikletler, tarım objeleri, klasik otomobiller, otomobil modelleri, itfaiye araçları ve buharlı kara yolu araçlarını; havacılık tarihinin önemli örneklerini görebileceğiniz Rahmi Koç Müzesi’ni pazartesi günleri hariç ziyaret edebilirsiniz.
Sakıp Sabancı Müzesi.
Sakıp Sabancı Müzesi:
Sakıp Sabancı Müzesi; 1960’lardan günümüze ekolojik sanatın öncülerinden Agnes Denes’in bir tür kamusal sanat eseri olan Yaşayan Piramit’e ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Modernizmin İzinde Türk Resmi, Şehzade Abdülmecid Efendi ve Hat Sanatı, Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu, Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey sergilerinin de açık olduğu müze; salı günleri ve 14 yaş altı bir refakatçi ile pazartesi günleri hariç ücretsiz ziyaret edilebilir.

CAMİLER

İstanbul’la bütünleşmiş, İstanbul denilince ilk aklımıza gelen camilerin yanında konum itibarıyla çok merkezi olsa da bazen gözümüzden kaçan tarihi camilerimiz de var. Kılıç Ali Paşa Camii, Ayazma Camii, Cihangir Camii, Üryanizade Camii, Yavuz Selim Camii, Kuleli Kaymak Mustafa Paşa Camii de bunlardan sadece birkaçı. Yarıyıl tatilinde gezi rotanıza mimarisiyle, konumuyla içinizi ferahlatacak bu camilerimizi ekleyebilirsiniz. Gitmeden önce hikayelerine de göz atmayı unutmayın!

Kılıç Ali Paşa Camii.
#İstanbul
#Müzeler
#Camiler
#Atölyeler
#Park ve Bahçeler
#Tatil
14 dakika önce
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Tatil başladı keşfe çıkıyoruz
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