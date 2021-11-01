Gündem Antalyada kol nakli gerçekleşen hastanın tedavi süreci başladı
ANTALYA

Antalya'da kol nakli gerçekleşen hastanın tedavi süreci başladı

Beyin kanaması geçirerek vefat eden polis memurunun bağışlanan kolları, Yavuz Ayılmazdır'a nakledildi kolları, Yavuz Ayılmazdır'a nakledildi. Nakil ardından başlayan tedavi süreci devam ediyor.

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Haber Merkezi DHA
Antalyada kol nakli gerçekleşen hastanın tedavi süreci başladı
Kollar, Yavuz Ayılmazdır'a nakledildi

Antalya'da beyin kanaması geçirerek vefat eden polis memuru Sami Şahin'in organları bağışlanarak, bir kişiye umut oldu.

  • Şahin'in kolları, 9 yaşında dinamit patlaması sonucu ellerini bilek bölgesinden itibaren kaybeden Yavuz Ayılmazdır'a, Akdeniz Üniversitesi'nde nakledildi.

Kollar, Yavuz Ayılmazdır'a nakledildi
Kollar, Yavuz Ayılmazdır'a nakledildi

AMELİYAT 14 SAAT SÜRDÜ

Plastik cerrahi ekipleri tarafından 14 saat süren ameliyatın ardından Ayılmazdır, 60 saat yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

  • Tedavisi streil odada süren Ayılmazdır, 90 gün ardından fizik tedaviye başladı.

Kollar, Yavuz Ayılmazdır'a nakledildi
Kollar, Yavuz Ayılmazdır'a nakledildi

TEDAVİ SÜRECİ

Ayılmazdır'ın haftanın beş günü fizik tedavisini yapan Fizyoterapist: "Hastamız beş gün tedaviye geliyor, iki gün de dinlendirme sürecimiz var. Bunun dışında fizyoterapi takiplerimiz devam ediyor. Plastik cerrahi servisiyle birlikte kontrollerimizi sürdürüyoruz. Her tedavi seansı yaklaşık yarım saat ile bir saat arası sürüyor. Yaptığımız uygulamalara göre, bazı günlerde ödemine bağlı olarak değişiyor. Bir süre daha masajları ve elimizle yaptığımız fizyoterapi uygulamaları var.

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