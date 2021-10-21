Gündem Eşi tarafından darp edilerek öldürülen kadının cenazesinde şoke eden tepki Eğer senin saçının her teline 10 adam almazsam
KİLİS

Eşi tarafından darp edilerek öldürülen kadının cenazesinde şoke eden tepki: Eğer senin saçının her teline 10 adam almazsam

Kilis’te eşi tarafından darp edildikten sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fatime Gül Özyer son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede kadının bir yakını, ’’Eğer senin yerine 10 adam almazsam. Eğer senin saçının her teline 10 adam almazsam’’ diyerek tepki gösterdi.

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Haber Merkezi İHA
Eşi tarafından darp edilerek öldürülen kadının cenazesinde şoke eden tepki: Eğer senin saçının her teline 10 adam almazsam
Eşi tarafından darp edilerek öldürülen Fatime Gül Özyer'in cenazesinde yakınları gözyaşlarına boğuldu.

13 Ekim tarihinde Kilis’in Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesinde

Muhammet Mahmut Özyer (29), eşi Fatime Gül Özyer

’i darp ederek ağır yaraladı.

Eşi tarafından darp edilerek öldürülen Fatime Gül Özyer'in cenazesinde yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Eşi tarafından darp edilerek öldürülen Fatime Gül Özyer'in cenazesinde yakınları gözyaşlarına boğuldu.
  • Beyin kanaması geçiren Fatime Gül Özyer, Kilis Devlet Hastanesinden Gaziantep’e sevk edildi. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Yakınları tarafından Kilis’e getirilen Fatime Gül Özyer’in cenaze namazı Kayabaş Camii’nde öğle namazını müteakip kılındıktan sonra gözyaşları arasında Kilis Asri Mezarlıkta defnedildi. Henüz 25 günlük olan bebekleri ise yakınlarının kucağında annesinin tabutunun yanına getirildi.

Muhammet Mahmut Özyer (29), eşi Fatime Gül Özyer.
Muhammet Mahmut Özyer (29), eşi Fatime Gül Özyer.

Cenaze namazının kılınmasının ardından talihsiz kadının tabutu kaldırıldığı esnada, bir yakını tabuta yaklaşarak ’Eğer senin yerine 10 adam almazsam’ diye haykırdı. Tabuta eliyle vuran yakını, ’’Eğer senin saçının her teline 10 adam almazsam’’ diyerek tepkisini dile getirdi.

Eşi tarafından darp edilerek öldürülen Fatime Gül Özyer'in cenazesinde yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Eşi tarafından darp edilerek öldürülen Fatime Gül Özyer'in cenazesinde yakınları gözyaşlarına boğuldu.

25 gün önce anne olmuştu

Öte yandan Mahmut Özyer ile Fatime Gül Özyer 1 buçuk yıl önce dünya evine girmişlerdi. Çiftin evlendikten sonra problem yaşadıkları, sürekli tartıştıkları ve kavga ettikleri öğrenildi. Çiftin 25 gün önce bir çocuklarının dünyaya geldiği öğrenildi.

Olayın ardından Mahmut Özyer tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geriye ise 25 günlük bebekleri ile düğünde çekilen görüntüler kaldı.

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