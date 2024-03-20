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Antalya'da öğrenci servisi işçi servisiyle çarpıştı: Dokuz yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde öğrenci servis minibüsüyle işçi servis minibüsünün çarpıştığı kazada 8'i öğrenci, 9 kişi yaralandı. Kaza haberini alıp Serik Devlet Hastanesi'ne gelen veliler, aynı hastaneye getirilen minibüs şoförü Mahmut Y.'ye tepki gösterdi.

09:54 - 20/03/2024 Çarşamba
DHA
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazaya ilişkin görüntü
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazaya ilişkin görüntü

Kaza, saat 07.00 sıralarında Yukarıkocayatak Mahallesi Küme Evleri mevkisinde meydana geldi.


Ortaokul ve lise öğrencilerinin taşındığı İ.Y. idaresindeki 07 C 82165 plakalı minibüs ile Suriye uyruklu Mahmut Y. idaresindeki 50 MA 1645 plakalı işçi taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada öğrenci servisindeki 12 öğrenciden Ramazan K., Nihal Nur Ü., Ümmü B., Alperen K., Fatma A., Bahriye T., Fatmanur G., Zeynep G. ile diğer aracın sürücüsü Mahmut Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.


Kaza haberini alıp Serik Devlet Hastanesi'ne gelen veliler, aynı hastaneye getirilen minibüs şoförü Mahmut Y.'ye tepki gösterdi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, polisin kazayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.




#Antalya
#Serik
#Kaza
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