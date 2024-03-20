Van'da yoğun kar sonrası tatil kararı: Sekiz ilçede eğitime ara verildi

İstanbul merkezli yedi ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-15” operasyonlarında elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin’in yaptığı “Çetinler” olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 109 şüpheli yakalandı.