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Van'da yoğun kar sonrası tatil kararı: Sekiz ilçede eğitime ara verildi

Van'da etkili olan yoğun kar yağışları hayatı olumsuz etkilerken tatil haberleri de peş peşe geliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle sekiz ilçede daha eğitime bir gün ara verildi.

09:28 - 20/03/2024 Çarşamba
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve ilçelerde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.


Yoğun kar nedeniyle Muradiye, İpekyolu, Edremit, Tuşba, Başkale, Gürpınar, Özalp ve Çaldıran ilçelerindeki okullar, özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde bugün eğitime ara verildi.

Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan memurlar da idari izinli sayıldı.


Daha önce de kentteki olumsuz hava koşullarından dolayı Çatak, Bahçesaray ve Saray ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği duyurulmuştu.




#kar yağışı
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#van
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