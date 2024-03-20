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AFAD açıkladı: Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ta bugün sabah saatlerinde deprem oldu. AFAD, Dulkadiroğlu ilçesinde saat 08.55'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
09:10 - 20/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:20 - 20/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 08.55'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5.13 kilometre olarak duyuruldu.

#Kahramanmaraş
#Deprem
#Dulkadiroğlu
#AFAD
39 dakika önce
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