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Hakkari beşik gibi: Yüksekova'da üç artçı deprem daha meydana geldi

Aylardır üst üste Hakkari ve ilçelerinde meydana gelen depremler paniğe yol açarken Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde üç artçı deprem daha medyana geldi. Yer bilimcileri ise, bölgede 7 üzeri bir depremi beklediklerini belirtiyorlar.

08:03 - 13/03/2024 Çarşamba
IHA
Arşiv
Arşiv

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1.7, 2.9 ve 2.1 büyüklüğünde 3 artçı deprem medyana geldi.


AFAD verilerine göre saat 18.57'de, 1.7 şiddetinde, 7,0 km derinlikte; saat 20.57'de, 2.9 büyüklüğünde, 7,4 km derinlikte ve saat 23.16'da, 2.1 büyüklüğünde 5.0 km derinlikte olduğu belirtilen 3 artçı deprem meydana geldi. Depremlerde can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Öte yandan, bölge halkından alınan bilgilere göre deprem daha çok ilçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyünde hissediliyor.


Yer bilimcileri ise, bölgede 7 üzeri bir depremi beklediklerini belirtiyorlar.




#Hakkari
#Yüksekova
#Deprem
7 dakika önce
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