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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1.7, 2.9 ve 2.1 büyüklüğünde 3 artçı deprem medyana geldi.
AFAD verilerine göre saat 18.57'de, 1.7 şiddetinde, 7,0 km derinlikte; saat 20.57'de, 2.9 büyüklüğünde, 7,4 km derinlikte ve saat 23.16'da, 2.1 büyüklüğünde 5.0 km derinlikte olduğu belirtilen 3 artçı deprem meydana geldi. Depremlerde can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.
Öte yandan, bölge halkından alınan bilgilere göre deprem daha çok ilçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyünde hissediliyor.
Yer bilimcileri ise, bölgede 7 üzeri bir depremi beklediklerini belirtiyorlar.
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7 dakika önce