|
Ekonomi

Tüketiciyi aldatan reklamlara af yok: 17 milyon TL para cezası uygulandı

Ticaret Bakanlığı tüketiciyi aldatıcı reklam ve faaliyetleri affetmiyor. Bakanlığa bağlı Reklam Kurulu incelenen 134 dosyadan 119'u mevzuata aykırı bulurken söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma ve düzeltme cezaları ile birlikte toplam 17 milyon idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kenan Biter
Kenan Biter
09:10 - 20/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, Reklam Kurulu tüketiciyi aldatıcı reklam ve faaliyetlere 17 milyon lira ceza kesti.


Reklam Kurulu'nun 12 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen 343 sayılı toplantısında, tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar edici reklamlar ile haksız ticari uygulamalar incelendi.

Reklam Kurulu'nun bu ayki toplantısının ana gündem konusunu elektronik ticarette üyelik uygulamaları, hedefli reklamcılık ve tüketicilerin kişisel verilerinin rızaları olmaksızın alınmasına yönelik internet sitesi tasarımları oluşturdu.


17 milyon 37 bin 891 lira idari para cezası


Toplantıda gündeme alınan 134 dosyadan 119'u mevzuata aykırı bulunurken söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma ve düzeltme cezaları ile birlikte toplam 17 milyon 37 bin 891 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.


Reklam Kurulu internet alışveriş sitelerinin üyelik şartlarını mercek altına aldı


Ticaret Bakanlığı açıklamasında Reklam Kurulu'nun internet alışveriş sitelerinin üyelik şartlarının mercek altına alındığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

Dijital Tüketicinin Korunması Projesi kapsamında hazırlanan araştırma raporunda bahsedildiği üzere, dijital mecralarda her iki tüketiciden birinin kişisel verilerini paylaşma konusunda endişeli olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca internet üzerinden alışveriş yaparken 'devam etme koşulu' olarak sunulan 'üye olma' ve 'elektronik ileti onayı'nı her 10 tüketiciden 7'sinin kabul etme eğiliminde olduğu, çerezler konusunda ise her 10 tüketiciden 4'ünün kabul etmeme eğiliminde olduğu gibi çarpıcı sonuçlara ulaşılmıştır.


Söz konusu rapordan çıkan sonuçlar dikkate alınarak Reklam Kurulu'nca satın alma aşamasında tüketicilere üyelik koşulu sunan internet siteleri incelenmiştir.
Bu kapsamda tüketiciden satın alma işlemi için zorunlu ve gerekli olan bilgilerden daha fazla kişisel verinin talep edilip edilmediği, üyelikten çıkmak için üyeliğe girişte öngörülen yöntemlerden daha ağır koşullar öngörülerek üyelikten çıkmanın zorlaştırılıp zorlaştırılmadığı, üyelik sözleşmesi ile birlikte, çerez ve ticari ileti onayının tüketici tercihine sunulup sunulmadığı, kişisel verilerinin hedefli reklamcılık ve pazarlama amacıyla üçüncü kişilerle paylaşılıp paylaşılmadığı hususları değerlendirmeye alınmıştır.

Yürütülen incelemede akademisyen görüşlerinin yanı sıra yurtdışı uygulamalar da dikkate alınmış ve nihayetinde Reklam Kurulu tarafından değerlendirmeye alınan 12 adet dosyaya ilişkin olarak idari para cezası ile birlikte durdurma ve düzeltme cezaları uygulanmıştır.




#Ticaret Bakanlığı
#Tüketiciyi aldatan reklam
#Reklam Kurulu
38 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Amerika Merkez Bankası başkanı Powell'dan faiz indirimi mesajı: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?