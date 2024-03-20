Tüketiciyi aldatan reklamlara af yok: 17 milyon TL para cezası uygulandı

Söz konusu rapordan çıkan sonuçlar dikkate alınarak Reklam Kurulu'nca satın alma aşamasında tüketicilere üyelik koşulu sunan internet siteleri incelenmiştir.

Bu kapsamda tüketiciden satın alma işlemi için zorunlu ve gerekli olan bilgilerden daha fazla kişisel verinin talep edilip edilmediği, üyelikten çıkmak için üyeliğe girişte öngörülen yöntemlerden daha ağır koşullar öngörülerek üyelikten çıkmanın zorlaştırılıp zorlaştırılmadığı, üyelik sözleşmesi ile birlikte, çerez ve ticari ileti onayının tüketici tercihine sunulup sunulmadığı, kişisel verilerinin hedefli reklamcılık ve pazarlama amacıyla üçüncü kişilerle paylaşılıp paylaşılmadığı hususları değerlendirmeye alınmıştır.