Tüketiciyi aldatan reklamlara af yok: 17 milyon TL para cezası uygulandı

Dijital Tüketicinin Korunması Projesi kapsamında hazırlanan araştırma raporunda bahsedildiği üzere, dijital mecralarda her iki tüketiciden birinin kişisel verilerini paylaşma konusunda endişeli olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca internet üzerinden alışveriş yaparken 'devam etme koşulu' olarak sunulan 'üye olma' ve 'elektronik ileti onayı'nı her 10 tüketiciden 7'sinin kabul etme eğiliminde olduğu, çerezler konusunda ise her 10 tüketiciden 4'ünün kabul etmeme eğiliminde olduğu gibi çarpıcı sonuçlara ulaşılmıştır.