Çiftçiye 785 milyon avro hibe

Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilerek tarım alanındaki yatırımların ve istihdam alanlarının artırılması için verilen IPARD programının 3'üncüsü yarından itibaren başlıyor. 7 yıl içerisinde üreticilere ve çiftçilere toplamda 785 milyon avroluk destek sağlanacak. Böylece Türkiye'nin tarımsal üretimi milyarlarca liralık yeni yatırıma kavuşacak ve bu sayede sadece bu yıl 20 bin yeni istihdamın oluşturulması öngörülüyor.

25 BİN 243 PROJEYE DESTEK

IPARD III programı ile ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2011’den itibaren bakanlık olarak uyguladıkları programlar kapsamında, bugüne kadar 25 bin 243 projeye toplam 44,7 milyar TL hibe desteği verildiğini hatırlattı. Yumaklı, "Bu hibeler sayesinde hayvansal üretimden tarım ve su ürünlerinin işlenmesine, kırsal turizm ve arıcılıktan yenilenebilir enerjiye kadar çok geniş bir yelpazede ülkenin kırsal alanlarına 95 milyar TL’lik yatırım kazandırıldı. Ayrıca program ile yaklaşık 100 bin insana da istihdam imkanı sağlandı" diye konuştu.

İLK YIL 248 MİLYON AVRO DAĞITILACAK

Bugüne kadar 42 ilde uygulanan IPARD Programı’nın 81 ile yayılacağını açıklayan Yumaklı, IPARD III Programının finansman kaynağının 555 milyon avrodan 785 milyon avroya çıkarıldığına dikkat çekti. Yumaklı, “Planlanan başvuru çağrı ilanları kapsamında desteklenecek projeler ile tarım-gıda ve kırsal kalkınma alanındaki yatırımlara toplam 248 milyon avro hibe desteği sağlanacak" dedi.

İlk çağrı balıkçılara

Program kapsamında ilk olarak 21 Mart’ta (yarın) 66 milyon avro bütçeli ‘Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlara’ ilişkin IPARD III 1. Başvuru Çağrı İlanı yayınlanacak. Ayrıca, 80 milyon avro bütçeli çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme için haziran ayında, 90 milyon avro bütçeli tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar için temmuz ayında ve 12 milyon avro bütçeli çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme için ağustos ayında çağrıya çıkılacak.







