Küresel pazara ilk adım: Mikro ihracat

Klasik ihracatın pandemiyle sekteye uğraması, globaldeki tüketicileri mikro ihracatı daha çok kullanmaya yönlendirdi. Mikro ihracat yapabilmek için, klasik ihracatta olduğu gibi İhracatçılar Birliği kaydına ve gümrük müşavirliği hizmeti veren bir firma ile çalışmaya gerek olmaması, yurt dışına satışların daha kolay yapılmasını sağlıyor. Bu sebeple birçok firma mikro ihracatla yurt dışı pazarına açılıyor. Mikro ihracat için en önemli unsur lojistik olarak öne çıkıyor. Lojistik firmaları birkaç gün içinde yurt dışına ulaşım sağlıyor, kapıdan kapıya teslimat imkanı sunuyor.

MALİYET DÜŞERKEN SÜRE DE KISALIYOR

Mikro ihracat yapılabilmesi için ürün ağırlığının 300 kilogramı, fatura değerinin ise 15 bin avroyu geçmemesi gerekiyor. Geleneksel ihracatta bir firma olunması, ihracatçılar birliği kaydının bulunması, uluslararası yük taşıma evraklarına sahip olunması ve lojistik firmalarıyla anlaşma yapılması gerekiyor. Ancak, mikro ihracat bu süreçlerin neredeyse hepsini sıfıra indirebilen bir yapı. Gümrük müşaviri ihtiyacı bulunmamasının yanı sıra hem maliyet olarak daha ucuz hem de süre olarak daha hızlı.

İHRACAT İÇİN BİRKAÇ EVRAK YETERLİ

Mikro ihracatı tercih eden firmalar, iki, üç evrakla ürününü yurt dışına çıkarabiliyor. Mikro ihracatın en önemli amacı, klasik ihracatla dünya pazarına sokulamayan ürünleri satabilmek. Mikro ihracat yapmaya karar veren bir işletme, KOBİ düzeyinde Maliye Bakanlığı onaylı fatura kesebildiği takdirde, ertesi gün ihracat yapabiliyor. Evrak ve prosedürlerin olmaması süreci 10 gün kısaltıyor. Mikro ihracatta en çok; ev tekstili, giyim, dekorasyon, anne-bebek ve tasarım ürünler tercih ediliyor.

En çok sorun lojistikte yaşanıyor

Henüz yurt dışına açılmamış işletmeler, ihracat sürecine nasıl adım atacağını ya da nasıl rekabet edeceğini bilemediği için yalnızca iç pazarda satış yapmakla yetiniyor. Süreç uluslararası pazarda marka oluşturmakla başlıyor. Global pazarda satış yapılacak bölge ve hedefler seçildikten sonra bir lojistik firmasıyla planlama yaparak adım atmak gerekiyor. Bu süreçte KOBİ’lerin en çok sorun yaşadığı nokta ise lojistik. Ürünlerin maliyetlerinin nasıl düşürülebileceği, hangi ülkelere satış yapmanın daha kazançlı olacağı açısından alınacak danışmanlıklar çok değerli girişimciler için. Bu noktada firmaların mutlaka kendisine rehberlik edecek lojistik firmalarıyla çalışması gerekiyor.







