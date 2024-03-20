İş gücü artışında Van ve Diyarbakır İstanbul'u solladı

Ekonomide son yıllarda yaşanan büyüme aktif iş gücü sayısında da kendini gösterdi. Son yıllarda istihdam teşvik edici politikalar ile ülke genelinde çalışma hayatına katılan vatandaş sayısında ciddi artışlar meydana geldi. Yapılan yatırımlar ve destekler ile birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir’de aktif sigortalı sayısı da artarak büyüdü. İstanbul’da 2002’de 2 milyon 485 bin 204 olan sayı yüzde 145 artış göstererek, 6 milyon 82 bin 535’e ulaştı. Ankara’da aktif sigortalı sayısı da 1 milyon 36 bin 533’ten 2 milyon 37 bin 98’e çıkarak yüzde 97 artış gösterdi. İzmir’de ise aynı dönemde 786 bin 446 kişi istihdamına yüzde 85 seviyelerinde artış göstererek 1 milyon 456 bin 461 aktif sigortalı sayısına ulaştı.

TERÖR GİTTİ İSTİHDAM ARTTI

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde teröre yönelik atılan kararlı adımlar da bölgede yatırımlara ve istihdama yansıdı. Bölgedeki illerde 2002 yılı ile 2023 kıyaslandığında durum şöyle: Van’da 2002 yılında 56 bin 27 kişi sigortalıyken, aradan geçen yıllar ile birlikte bu sayı yüzde 283 artarak 214 bin 685 kişiye ulaştı. Hakkari’de 19 bin 966’dan 71 bin 418’e çıkarak yüzde 258 seviyesinde artış meydana geldi.

DİYARBAKIR’DA YÜZDE 235 ARTTI

Bingöl’de 21 bin 692 kişiden yüzde 184 artış ile 61 bin 502 kişi oldu. Ağrı’da ise aktif iş gücü 32 bin 492 kişiden yüzde 130 artış ile 74 bin 805 kişiye ulaştı. Diyarbakır’da 108 bin 559 kişi 363 bin 137 kişiye çıkarak yüzde 235 oranında arttı. Mardin’de 46 bin 549 kişiden 188 bin 120 kişiye çıkan istihdam yüzde 304 arttı. Şırnak’ta 25 bin 408 olan sayı yüzde 371 seviyesinde artış göstererek 119 bin 546 kişiye ulaştı. Bitlis’te 32 bin 296 olan sayı yüzde 136 oranında artarak 76 bin 301’e ulaştı. Muş’ta 32 bin 852 kişiden 64 bin 794 ulaştı, rakam yüzde 97 seviyesine ulaştı.







