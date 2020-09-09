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Gündem Antalyada salça kovasında zehir sevkıyatı Binlerce kişiye ulaşacaktı
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Antalya’da salça kovasında zehir sevkıyatı: Binlerce kişiye ulaşacaktı

Polis ekipleri, zehir tacirlerine geçit vermiyor. Antalya’da kent girişinde durdurulan bir kamyonda salça kovaları ve pantolon içine gizlenmiş 6 kilo 520 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise 5.5 kilogram eroin elde edildi. Yakalanan uyuşturucu miktarının 50 binin üzerinde kişiye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Yakalanan uyuşturucu miktarının 50 binin üzerinde kişiye ulaşabileceği tahmin ediliyor. ​
Yakalanan uyuşturucu miktarının 50 binin üzerinde kişiye ulaşabileceği tahmin ediliyor. ​

Mersin'den Antalya'ya pazartesi günü kamyonla uyuşturucu madde getirileceği yönünde ihbar alan Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Antalya girişinde durdurulan kamyonda, narkotik köpeği ‘Karya’ ile yapılan aramada; aracın ön kısmında pantolon içine gizlenen, kasasında ise salça kutularının içindeki 6 kilo 520 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Kamyon sürücüsü N.G. gözaltına alındı.


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Uyuşturucu tacirleri yakalandı

Antalya'ya getirilen uyuşturucularla bağlantılı olduğu tespit edilen B.İ., E.S. ve M.A. aynı gün Kepez Devlet Hastanesi yakınlarında yakalandı. Şüphelilerden B.İ.'nin, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi’ndeki evine düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği ‘Toni' ile yapılan çalışmada, yatağın altına gizlenen paketli 5 kilo 5 gram eroin, 1 hassas terazi ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

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Yakalananlar adliyeye sevk edildi

50 binin üzerinde kişiye ulaşabileceği tahmin edilen uyuşturucuları kente sokmak isteyen B.İ., E.S., M.A. ve N.G. emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerle birlikte Yeşildere Mahallesi’nde yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi de adliyeye gönderildi.

Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu
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Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şafak vakti düzenlenen operasyonla çok sayıda 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

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