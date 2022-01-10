Antalya'da şiddetli fırtına tarım alanlarında hasara yol açtı
Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan fırtına ile dolu, seralarda ve tarlalardaki ürünlerde hasara yol açtı. Kumluca ilçesinde çıkan hortumlar da ise bazı sera ve tarım alanları gördü. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladığı bildirildi.
Fırtına ve dolu nedeniyle mahallelerdeki bazı seralar ile tarlalardaki mahsuller zarar gördü. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, zarar gören alanlarda inceleme yaparak çiftçilerden bilgi aldı.
Şu ana kadar 20'den fazla çiftçiyi ziyaret ederek durum tespiti yaptıklarını anlatan Göktepe, "Küçük çapta zarar gören üreticileri de sayarsak 70 civarında hasar oluşan sera var." dedi.
Yağmurun şiddetini arttırarak devam edeceğine dikkati çeken Göktepe, asıl korkularının hortum ve fırtına olduğunu dile getirdi.
Göktepe, çiftçilere, "Tarım sigortası olanlar ivedi bir şekilde sigorta kuruluşuna başvurarak ekspertiz istesinler. Sigortası olmayanlar da TARSİM sigortasını mutlaka yaptırsın." uyarısında bulundu.
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Kumluca ilçesinde hortumlar seralara zarar verdi
Kumluca ilçesine bağlı Beykonak ve Mavikent mahallelerinde aralıklarla etkili olan sağanakla birlikte iki ayrı hortum oluştu. Hortumlardan dolayı tarım arazileri ile bazı seralarda hasar meydana geldi.
Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, yaptığı açıklamada, çiftçilerin kendi imkanlarıyla hasarı gidermeye çalıştığını söyledi.
Büyük bir hasar olmadığını aktaran Kökce, "Hortumlar belirli noktalardan geçmiş. Bazı seraların plastik örtülerini, bazılarının ise demir aksamlarına zarar vermiş. Çiftçilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.