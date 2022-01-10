Antalya'da şiddetli fırtına tarım alanlarında hasara yol açtı

Fırtına ve dolu nedeniyle mahallelerdeki bazı seralar ile tarlalardaki mahsuller zarar gördü. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, zarar gören alanlarda inceleme yaparak çiftçilerden bilgi aldı.

Şu ana kadar 20'den fazla çiftçiyi ziyaret ederek durum tespiti yaptıklarını anlatan Göktepe, "Küçük çapta zarar gören üreticileri de sayarsak 70 civarında hasar oluşan sera var." dedi.

Yağmurun şiddetini arttırarak devam edeceğine dikkati çeken Göktepe, asıl korkularının hortum ve fırtına olduğunu dile getirdi.

Göktepe, çiftçilere, "Tarım sigortası olanlar ivedi bir şekilde sigorta kuruluşuna başvurarak ekspertiz istesinler. Sigortası olmayanlar da TARSİM sigortasını mutlaka yaptırsın." uyarısında bulundu.

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Kumluca ilçesinde hortumlar seralara zarar verdi

Kumluca ilçesine bağlı Beykonak ve Mavikent mahallelerinde aralıklarla etkili olan sağanakla birlikte iki ayrı hortum oluştu. Hortumlardan dolayı tarım arazileri ile bazı seralarda hasar meydana geldi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, yaptığı açıklamada, çiftçilerin kendi imkanlarıyla hasarı gidermeye çalıştığını söyledi.

Büyük bir hasar olmadığını aktaran Kökce, "Hortumlar belirli noktalardan geçmiş. Bazı seraların plastik örtülerini, bazılarının ise demir aksamlarına zarar vermiş. Çiftçilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

FOTOĞRAF 16 Antalya’da kar yağışı sebebiyle Akseki-Seydişehir karayolunda tırların geçişine izin verilmiyor Saat 21.00 sıralarında başlayan ve halen devam eden yağış sebebiyle Karayolları Akseki ve Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Bin 825 metre rakımlı Alacabel’de kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Akseki ve Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Alacabel’de kar yağışının etkili olması nedeni ile de uzun araçların geçişine izin verilmediği bildirilirken, araçların dinlenme tesislerine yönlendirildiği bildirildi. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi. Antalya-Konya karayolunda kar yağışı sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor Antalya-Konya karayolunda kar yağışı sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor Antalya-Konya karayolunda kar yağışı sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor Antalya-Konya karayolunda kar yağışı sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor Antalya-Konya karayolunda kar yağışı sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor Antalya-Konya karayolunda kar yağışı sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor Antalya-Konya karayolunda kar yağışı sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor Antalya-Konya karayolunda kar yağışı sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor Antalya-Konya karayolunda kar yağışı sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor Antalya-Konya karayolunda kar yağışı sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor Antalya'da kar kalınlığı 40 santime çıktı tırların geçişine izin verilmedi Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bulunan bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı. Tedbir amaçlı olarak tırların geçişine izin verilmeyen bölgede kar kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaşırken ekipler yolda biriken karı temizleme çalışması başlattı.

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FOTOĞRAF 23 Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Antalya'da, aynı anda iki mevsim yaşanıyor. Kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 20 dereceyi bulurken, yerli ve yabancı tatilciler denize girmeye devam ediyor. Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki 2547 rakımlı Bakırlı Dağı zirvesindeki Saklıkent Kayak Merkezi ise karla kaplandı. Yerli ve yabancı turistler denize girerken, diğer yandan Bakırlı Dağı'nın karla kaplı zirvesini seyretmenin zevkini yaşıyor. BÜTÜN KIŞ DENİZE GİRİLEBİLİYOR<br><br>Günübirlik tatil için Antalya'dan ailesiyle Saklıkent'e gelen iki çocuk babası Kadir Güler, zirvenin güzelliğinin tadını çıkardığını söyledi. 45 dakika süren yolculuğun ardından Leyla ve Sofya adlı kızlarını karla buluşturduğunu belirten Güler, \"Dün kar yağdı. 20 santime yakın kar var. Eğlenme amaçlı geldik. 30 dakika mesafedeyiz denize. 30 dakikada buraya çıktık kar manzarası, 30 dakika sonra denize gidip yüzebiliyoruz\" diye konuştu. Eşi Yulya Güler ise \"Burayı çok seviyorum. Çok güzel. Birazdan kar topu oynayacağız\" dedi. YILBAŞI ÖNCESİ SEZON AÇILIR<br><br>Saklıkent Kayak Kulübü yöneticisi Osman Özaydın, \"İki hafta önceden buraya geldik ve kış sezonuna hazırlandık. İki gün önce kar yağışıyla Saklıkent beyaza büründü. Birkaç gün sonra ikinci yağışı bekliyoruz. Yılbaşı öncesi kayak sezonunu açmış olacağımızı düşünüyorum. Antalya'ya bu kadar yakın bir kayak merkezinin yılbaşı öncesi açılması bizi memnun edecek. Kent sakinleri buraya gelip kar, hemen yarım saat sonra da deniz keyfi yapabilecek\" diye konuştu.<br> KONYAALTI'NDA DENİZE GİRDİLER<br><br>Kar keyfi yapanlar, aynı gün içinde Konyaaltı sahilinde de güneşin ve denizin tadını çıkardı. Çocuklar denize girerken anne ve babaları onları izledi. <br> <br>Pırıl pırıl güneşli bir günün yaşındığı turizm kentinde, sahil şeridi yürüyüş ve spor yapanlarla dolup taştı. İki mevsim bir arada: Zirvede kar sahilde deniz keyfi Antalya'da yerli ve yabancı tatilciler sahilde denizin keyfini çıkarırken, kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki kayak merkezi Saklıkent'e çıkanlar kar topu oynadı.

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