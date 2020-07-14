Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Akdeniz olan Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Antalya'nın Alanya ilçesinin 90,73 kilometre açığında, saat 11.33'te olan deprem, 20,92 kilometre derinlikte kaydedildi.
GÜNDEM
Türkiye'de meydana gelen son depremler
GÜNDEM
Ünlü uzmandan beklenen İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı açıklama: 7,2'lik bir enerji var
OYNAT 00:00
Malatya’da 4.4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 23.57'de merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, bazı vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarı çıktı.
OYNAT 00:00
Marmaris'te 5.2 büyüklüğünde deprem güvenlik kamerasında
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Menteşe ilçesinde de hissedildi.
OYNAT 00:46
Van'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
Van Özalp merkezli 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı ve vatandaşların kaçıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
OYNAT 00:38
Bingöl'deki depremde yol ikiye bölündü
Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezli 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bingöl'de depremin şiddetiyle karayolu çatlayarak ikiye bölündü. Yaklaşık yerin 5 kilometre derinliğinde olan deprem Elazığ, Tunceli, Erzurum ve Diyarbakır'dan da kuvvetli hissedildi.