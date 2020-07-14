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ANTALYA

Antalya'da son dakika deprem haberi: 4 büyüklüğünde deprem oldu

Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerini anlık olarak paylaşıyor. AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Antalya'nın Alanya ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalya'da deprem oldu.
Antalya'da deprem oldu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Akdeniz olan Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinin 90,73 kilometre açığında, saat 11.33'te olan deprem, 20,92 kilometre derinlikte kaydedildi.

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Malatya’da 4.4 büyüklüğünde deprem
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Malatya’da 4.4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 23.57'de merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, bazı vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarı çıktı.

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Marmaris'te 5.2 büyüklüğünde deprem güvenlik kamerasında
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Bingöl'deki depremde yol ikiye bölündü
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Bingöl'deki depremde yol ikiye bölündü
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