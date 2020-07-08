Ünlü uzmandan beklenen İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı açıklama: 7,2'lik bir enerji var

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Bakırköy Belediyesi tarafından Tarık Akan Kültür Merkezi'nde düzenlenen ''Beklenen İstanbul Depremi ve Bakırköy'e Etkileri'' panelinde yaptığı konuşmada, depremin durdurulamayacağını ama depremin zararının azaltılabileceğini söyledi.

Depremin nerede, ne büyüklükte olacağını bildiklerini belirten Özener, "Ama ne zaman olacağını bilmiyoruz. Marmara Denizi'nde bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var. Biz bunu hep söylüyoruz. Bunu bilelim bununla yaşamayı öğrenelim" diye konuştu.

AA Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener açıklama yaptı.

Prof. Dr. Özener, Türkiye'nin her yerinde diri faylar olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 500'den fazla fay var. Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir deprem olması bizim için sürpriz olmasın. Depreme karşı algımız, hassasiyetimiz arttı. Türkiye'deki depremleri 450 sensörle izliyoruz. Biz bu depremleri yaşayacağız ama bunları yaşarken psikolojimizi bozmayalım. Yarın deprem olacakmış gibi hazırlıklı olmamız lazım. Burada en büyük görev karar vericilere düşüyor. Kentsel dönüşüm çok önemli. Kentsel dönüşüm de bir binayı yıkıp yerine yenisinin yapılması değil, transfer alanlarının yapılması, kötü zemin ve kötü bina stoku olan yerlerin tamamen yıkılıp yerine güncel teknolojilerle bina yapılması veya oraları tamamen terk edip farklı yerlere yapı yaparak yerleşmemiz lazım."

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"Depremin zararı azaltılabilir"

Türkiye'de birçok şehir hastanesi yapıldığına işaret eden Özener, "Hepsinde sismik izolatörler kullanılıyor. Yani depremin şiddetini binaya yansıtmıyorsunuz. Bunların uygulaması var ve bu teknolojiyi uygulamamız lazım. Depremi engelleme şansımız yok ama risklerini deprem zararından azaltabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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Özener, bir katılımcının "Kanal İstanbul'un depreme etkisi olur mu?" sorusuna, "Kanal İstanbul'un yapılması beklenen Marmara depremini öne çekmesi gibi bir şey söz konusu değil. Depremden sonra oluşabilecek zararları artırmıyor ama orada yol açabilir. Yani deprem olduktan sonra olacak tsunaminin, belki heyelanların zararı olabilir o bölge için. Yoksa direkt inşaat olarak yapılmasının depremi tetiklemesi söz konusu değil." diye cevap verdi.

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Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da belediye olarak İstanbul ve Türkiye'nin deprem gerçeğini bildiklerini ifade etti. Bakırköy'ün İstanbul'un en eski ilçelerinden biri olduğunu belirten Kerimoğlu, şunları söyledi:

"Bakırköy'ün deprem kuşağının merkezine yakın olması nedeniyle en çok etkilenecek ilçelerden biri olduğunun farkındayız. Bu konuyla ilgili belediye olarak ciddi çalışmalar yaptık. İBB ve 2004 yılında İTÜ çalışmalarıyla Bakırköy'deki yapı stokunun yaklaşık yüzde 55-60'ının orta ve ağır hasara yol açabilecek düzeyde olduğunu tespit ettik. Geçenlerde İBB'nin yaptığı simülasyon çalışmasında Bakırköy özelinde de binalarımızın yüzde 60-65'inin orta hafif, yaklaşık yüzde 20'sinin de ağır ve çok ağır hasar göreceğini çalışmadan öğrendik. Biz de uzun yıllardan beri depreme yönelik hazırlıklarımızı belediye olarak, sivil toplum örgütleriyle eş güdüm çerçevesinde yapıyoruz."

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FOTOĞRAF 16 Bingöl'de peş peşe meydana gelen depremler koronavirüs nedeniyle unutulan deprem ​gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Türkiye'nin konut yapısına ilişkin dikkat çeken bir rapor yayınlandı. Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının büyük bölümünü oluşturan 6 ile yönelik yapılan araştırmada 9,1 milyon kişinin 16 ve üzeri yaşta konutlarda oturduğu ortaya çıktı. ​Bu şehirler arasında 16 ve üstü yaşa sahip konutların en yoğun bulunduğu kent yüzde 34,15 İzmir. Kentte 1,4 milyon kişinin bu konutlarda yaşıyor. Ankara'da ise konutların yüzde 30,79'u 16 ve üstü yaşta bulunuyor. Bu kentte de 1,7 milyon kişi sayısı 547 bin adedi bulan konutlarda oturuyor. ​Araştırmaya göre en çarpıcı sonuç İstanbul'da karşımıza çıkıyor. Kentte 16 ve üstü yaşa sahip konut oranı yüzde 30,67.​ Sayısı 1 milyon 387 bin adedi bulan bu eski konutlarda 4 milyon 576 bin kişi yaşıyor. ​Bursa'da yapımının üzerinden 16 ve daha uzun süre geçmiş konut oranı yüzde 21,86. Şehirde söz konusu yapılarda 661 bin kişi yaşıyor. ​Antalya'da ise bu rakam yüzde 13,17. Antalya'da 16 yaş ve üzeri konutlarda 325 bin kişi yaşıyor. Kocaeli'de yapımının üzerinden 16 ve daha uzun süre geçmiş konut oranı yüzde 19,68, ​Şehirde bu konutlarda oturanların sayısı ise 373 bin kişi. Deprem sonrası çarpıcı araştırma: İşte konutta en riskli il Türkiye genelinde 7 milyon riskli yapıda 23 milyon kişinin yaşıyor. Bu rakamın yarısına yakını ise altı büyükşehirde yer alıyor. Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli'de 9,1 milyon kişi 16 yaş ve üzeri konutlarda yaşıyor. 16 ve üstü yaşa sahip konutların en yoğun bulunduğu kent ise İzmir. İşte altı ildeki yaşlı yapı sayıları ve bu konutlarda oturanların nüfusa oranı... BiP'te paylaş

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