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İSTANBUL

Antika tutkunları Kadıköy’de buluşuyor

Yaşanmışlıkların izlerini taşıyan objelerin sergilendiği Kadıköy Antika Çarşısı, antikaya merakı olanların buluşma adresi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Antika tutkunları Kadıköy’de buluşuyor
Ziyaretçiler pasajın içine bir yürüyüş yaparak hem maddi hem manevi pek çok kıymetli eşyayla karşılaşabiliyor.

[[ 02.10.2021 7:21 ]]

Eski zamanlara ait, nadir bulunan ve yıllar geçtikçe değeri artan eşyalar, onları toplayan antikacılar sayesinde Kadıköy’de Sevimli İş Hanı’nda ziyaretçilerini bekliyor. Antikacılar çarşısında vatandaşlar geçmişin izlerini taşıyan bir serüvene çıkıyor. Madeni paralar, kartpostallar, daktilolar, saatler, takılar ve daha nicesi, yanından geçenleri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. Ziyaretçiler pasajın içine bir yürüyüş yaparak hem maddi hem manevi pek çok kıymetli eşyayla karşılaşabiliyor. Öte yandan antikacılar, Kadıköy’ün antika sektöründe zirvede olduğunu ifade ederek, yurt içinden ve yurt dışından birçok ürünün tutkunlarını beklediğini belirtti.

‘KADIKÖY, MERKEZ KONUMDA’

  • Kadıköy’ün antika sektörünün merkezi olduğunu belirten Alpaslan Ünal, “İstanbul antikanın merkezi oldu. Sadece Türkiye içinden değil Türkiye dışından gelen turistler de artık buradan antika topluyorlar. Biz eskiden sadece Fransa, Belçika, İngiltere, İrlanda gibi ülkelerden çok ürün getirdik ama şimdi bu getirdiğimiz ürünleri oradaki turistler tekrar gelip buradan geri götürmeye başladılar. İstanbul antikanın borsası oldu” diye konuştu.
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