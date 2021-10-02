Antika tutkunları Kadıköy’de buluşuyor

Ziyaretçiler pasajın içine bir yürüyüş yaparak hem maddi hem manevi pek çok kıymetli eşyayla karşılaşabiliyor.

[[ 02.10.2021 7:21 ]]

Eski zamanlara ait, nadir bulunan ve yıllar geçtikçe değeri artan eşyalar, onları toplayan antikacılar sayesinde Kadıköy’de Sevimli İş Hanı’nda ziyaretçilerini bekliyor. Antikacılar çarşısında vatandaşlar geçmişin izlerini taşıyan bir serüvene çıkıyor. Madeni paralar, kartpostallar, daktilolar, saatler, takılar ve daha nicesi, yanından geçenleri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. Ziyaretçiler pasajın içine bir yürüyüş yaparak hem maddi hem manevi pek çok kıymetli eşyayla karşılaşabiliyor. Öte yandan antikacılar, Kadıköy’ün antika sektöründe zirvede olduğunu ifade ederek, yurt içinden ve yurt dışından birçok ürünün tutkunlarını beklediğini belirtti.

‘KADIKÖY, MERKEZ KONUMDA’