Gündem AÖF ikinci üniversite kayıtları 18 Ekimde sona erecek
EĞİTİM

AÖF ikinci üniversite kayıtları 18 Ekim'de sona erecek! Açıköğretim ikinci üniversite kayıtları

AÖF ikinci üniversite kayıtları 18 Ekim'de sona erecek

Anadolu Üniversitesinin (AÜ) Açıköğretim ile İktisat ve İşletme fakültelerine 2019-2020 dönemi "ikinci üniversite" internet başvuru ve kayıt işlemleri, 18 Ekim'de sona erecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Anadolu Üniversitesince sunulan "ikinci üniversite" imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler için başvuru süreci 18 Ekim'de tamamlanacak.

Üniversitenin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, AÜ tarafından 2002'de hayata geçirilen sınavsız ikinci üniversite programlarına kayıtlar başladı.

Açıköğretimde kayıt yenileme işlemleri başladı
GÜNDEM
Açıköğretimde kayıt yenileme işlemleri başladı

İkinci üniversite kaydı nasıl yapılır?

İkinci üniversiteye, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim öğretim yapan fakülteler dışındaki yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler başvurabilecek.

Okudukları veya mezun oldukları alanlar dışında lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar sadece ön lisans programlarına müracaat edebilecek.

100 adaydan 81'i üniversiteli oldu
GÜNDEM
100 adaydan 81'i üniversiteli oldu

İnternetten başvurusunu yapan adayların, yönlendirilen sayfadan "Döküm Al" butonunu kullanarak, Açıköğretim bürosuna teslim etmesi istenen belgelerin çıktısını alması gerekiyor. Daha sonra ödeme sayfasına yönlendirilen adaylar, online ödeme yapabiliyor.

Ödeme yapan adayların, internet başvuru ve kayıt kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak 18 Ekim Cuma gününe kadar illerinde bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını tamamlaması gerekiyor.

Öte yandan, Açıköğretim büroları, kayıt işlemleri için 12 Ekim Cumartesi günü de açık olacak.

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