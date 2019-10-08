Gündem Açıköğretimde kayıt yenileme işlemleri başladı
EĞİTİM

Açıköğretimde kayıt yenileme işlemleri başladı! Açıköğretim kayıt yenileme nasıl yapılır?

Açıköğretimde kayıt yenileme işlemleri başladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencileri için ders seçimi ve ödeme işlemlerinin son günü, 18 Ekim olarak açıklandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencilerinin 2019-2020 akademik yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı.

Ders seçim işlerim nasıl yapılır?

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Ekim Cuma gününe kadar kayıt yeniletebilecek öğrenciler, ders seçim işlemlerini "http://aof.anadolu.edu.tr" web adresindeki "Kayıt Otomasyonu" bağlantısı "Kayıt Yenileme" linkinden yapabilecek.

Öğrenciler, ders seçimi (ekle-sil) işlemlerini ödeme yapmadan önce gerçekleştirecek. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle-sil) işleminin yeniden yapılması mümkün olmayacak.

100 adaydan 81'i üniversiteli oldu
GÜNDEM
100 adaydan 81'i üniversiteli oldu
  • Ödeme bilgileri, ders seçimi öncesi bankaların veri tabanında yer almayacağı için öğrencilerin öncelikli olarak bu işlemlerini tamamlayıp ödeme bilgilerini oluşturmaları gerekiyor. Ödeme bilgileri, ders seçimi sayfasında ve bu işlem sonucu dökümü alınan "Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü" sayfasında görülebilecek.

Öğrenim gideri hangi bankaya yatırılacak?

Öğrenciler, ders seçimini yaptıktan sonra 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi "Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı" ödemesini, 18 Ekim'e kadar kredi kartı/banka kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), mobil bankacılık veya internet bankacılığından gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca, kayıt yenileme süresinin son günü olan 18 Ekim'de, provizyon işlemleri nedeniyle kredi kartıyla ödeme kabul edilmeyecek.

Öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerinde yardımcı olması için hazırlanan "Kayıt Yenileme Kılavuzu" ile öğrenimleri süresince yararlanacakları öğrenci kılavuzuna "http://www.anadolu.edu.tr" adresindeki "Açıköğretim", "Kılavuzlar" linkinden ulaşılabilecek.

Öte yandan, 18 Ekim'den sonra kayıt yenileme yapılmayacağı ve mazeret kabul edilmeyeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanımüjdeyi vermişti

Cumhurbaşkanı
müjdeyi vermişti

​Petrol aramada yeni dönem başladı: Hidrolik çatlatma
Türkiye tehditle hareket etmez

Türkiye tehditle hareket etmez

Fuat Oktay'dan operasyona ilişkin kritik açıklama.
Ödemeler başladı

Ödemeler başladı

55 milyon 717 bin 693 lira ödeme yapılacak.
Atatürk'ü masonlar öldürdü

Atatürk'ü masonlar öldürdü

1938 yılını neden 'büyük kurtuluş' ilan ettiler?
Kirada çifte tuzak!

Kirada çifte tuzak!

​Parasını alamayan da var aracını kaptıran da...
İsrail'de <br>büyük panik

İsrail'de
büyük panik

Türkiye'nin askeri harekatı Tel Aviv'de korkuya neden oldu.
Hakurk ve <br>Haftanin vuruldu

Hakurk ve
Haftanin vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki operasyonda 9 terörist etkisiz hale getirildi.
Depresyona girmiş

Depresyona girmiş

Fatih Terim hakkında dikkati çeken tespit.
Büyük İstanbul<br>depremi diye<br>bir şey yok

Büyük İstanbul
depremi diye
bir şey yok

​Deprem uzmanı Ercan'dan ezber bozan açıklama.
Her cephede Türkiye düşmanlığı

Her cephede Türkiye düşmanlığı

ABD-Yunanistan toplantısı Türkiye karşıtı şova dönüştü.
Çölde açık hava sineması

Çölde açık hava sineması

​Kurucusunun dahi unuttuğu sinema salonu.
Gözlerini yapıştırdı

Gözlerini yapıştırdı

Yapıştırıcıyı makyaj malzemesi sandı.
Ve başladı

Ve başladı

​Mehmetçik Suriye'nin kuzeyini PKK'lı teröristlerden temizleyecek.​
Sözleşme uzatılacak

Sözleşme uzatılacak

​Fenerbahçe'de yıldız oyuncu hakkında karar verildi.
Çocukları ölüme <br>sürüklemeyin

Çocukları ölüme
sürüklemeyin

​Obezite alarm veriyor: Sebebi anne babalar.
FETÖ'cü<br>kriptolara operasyon

FETÖ'cü
kriptolara operasyon

​11 ilde 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı.
İstanbul<br>yağmura teslim

İstanbul
yağmura teslim

​Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı.
Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarının onanması istendi
Gündem

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarının onanması istendi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarının onanması istendi.
ÖSO Fırat'ın doğusu için hazır: Can ve mallarınız emanetimizdir
Dünya

ÖSO Fırat'ın doğusu için hazır: Can ve mallarınız emanetimizdir

Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK'ya karşı TSK ile birlikte savaşacak ÖSO birliklerinin hazırlıkları sona erdi. Suriye Milli Ordu Genelkurmay Başkanlığı, cephe ve asker taksimatını tamamladı. Sayı ve cephe noktalarının kesinleşmesi sonrası ÖSO askerlerinin belirlenen noktalara sevki başladı. Özgür Suriye Ordusu Genel Kurmay Başkanı General Selim İdris yayınladığı bildiri "PKK işgal hattında yaşayan tüm sivillerin canları, malları ve namus ve dinleri emanetimizdir. Fırat’ın Doğusu’nda yaşayan Müslüman, Hıristiyan, Aşuri, Ezidi, Arap, Kürt, Türkmen tüm halkımıza selam olsun. Kurtuluş vakti artık çok yakın" ifadelerine yer verildi.
Türkiye enerjide hidrolik çatlatma dönemine başladı, bu yöntem ile yeni kuyular açılacak
Ekonomi

Türkiye enerjide hidrolik çatlatma dönemine başladı, bu yöntem ile yeni kuyular açılacak

Türkiye'nin ham petrol üretiminde hidrolik çatlatma dönemine başlaması, daha önce ulaşılamayan petrol ve doğal gaz rezervlerinde üretime geçmesini sağlarken, enerji tüketiminde de dışa bağımlılığın azalmasına yardımcı olacak. Hidrolik çatlatma sayesinde ABD'nin ham petrol üretimi iki katına çıkarken, doğal gaz üretimi yüzde 52 arttı, ham petrol ithalatı ise yüzde 25 azaldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.