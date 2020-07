AÖF sınav sonuçları harf notu: Ders geçme notu kaç?

AÖF final sınav sonuçları 9 Temmuz günü açıklandı. Yüz binlerce öğrenci AÖF sınavında kaç puan aldığını, sınava girdiği dersleri geçip geçmediğini merak ediyor. Yeni ders geçme sistemi, harf notlarının kaç puan olduğunu ve Açıköğretim Sınav Sonuçları ekranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

AÖF HARF NOTU KARŞILIĞI VE DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 FF 0,00 Kaldı

14 - 15 Ocak'ta yapılan AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖF artık sınav sonuçlarını önceki yıllarda olduğu gibi adayların evlerine posta ile göndermiyor. AÖF sonuçları anadolu.edu.tr internet sitesinden T.C. No ve AÖF öğrenci şifresi bilgileri girilerek sorgulanabiliyor.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde yer alan önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler Açık Öğretim Sınav Yayınlama Sistemi üzerinden açıklanan AÖF 2017 sınav sonuçlarını aşağıdaki link aracılığıyla ulaşacakları AÖF Sınav Sonuç Giriş Ekranı sayesinde öğrenebilirler.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Eğer sisteme giriş şifrenizi unuttuysanız giriş sayfasında bulunan “şifremi unuttum” sekmesinden ya da “Tek Kullanımlık Kod ile oturum açmak istiyorum” seçeneğinden yeni şifre isteyerek sisteme giriş yapabilirler.

AÖF DERS GEÇME SİSTEMİ NEDİR?

AÖF Sınav sisteminde 100'lük not sistemi uygulanmakta. Sınava giren öğrenci eğer 50 ve üzerinde bir ortalama not alırsa o dersi aldığı ortalamanın karşılığı olan not geçerli olmakta. Yani not ortalaması trankripe eklenecek. Öğrencinin mezun olması için de bu kredilerin hesaplanması gerekmektedir. Eğer not ortalaması 32 puana kadarsa ve bu ortalama ile dönem sonuna ulaşılmış ise dersten kalmış sayılıyor.

AÖF ÖĞRENCİLERİNİN BİLMESİ GEREKENLER

AÖF öğrencilerinin sınavlarla ve derslerle alakalı bilmesi gereken bazı kavramlar bulunuyor. Bu kavramlar ise şu şekilde:

Genel Not Ortalaması – AÖF öğrencilerinin bütün dönemlerde aldığı derslerin toplam not değerleri ve toplam kredilerine bölünmesiyle ortaya çıkan rakamdır.

Ders Geçme – AÖF ders geçme işleminde söz konusu dersin harf notuna bakılmaktadır. Eğer bu not CC ve üzeri ise o ders geçilmiş demektir.

Dersten Kalma – Dersten geçme gibi dersten kalma durumunda da dersin harf notuna bakılmaktadır. Bu da ders FF ise o dersten kaldığınız anlamına gelmektedir.

Şartlı/ Koşullu Geçme – Ders harf notunuz CD, DC veya DD ise söz konusu derslerden koşullu geçtiğiniz anlamına gelmektedir. Bu şekilde geçmek için ise bir sonraki dönemde Genel Not Ortalaması 2.0’ın üzerinde olmalıdır.

AÖF DERS GEÇME SİSTEMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

- Bu düzenleme Anadolu Üniversitesi merkezî açık öğretim ve uzaktan öğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açık öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki dönemlik-kredili sisteme dayalı olarak yürütülen program ve bölümlerin ölçme ve değerlendirmesinde kullanılacak değerlendirme sistemine ilişkin usul ve esasları belirler.

- “Başarı Notu”, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır.

Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınav, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların “Başarı Notu”na katkısı; ara sınav notunun %30’u, ödev notunun %20’si, dönem sonu sınav notunun %50’sidir.

- Başarı Notunun hesaplanmasında, virgülden sonra iki basamak gösterilir.

Merkezî Açık öğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında “Başarı Notu” alt sınırı uygulanır. “Başarı Notu” alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35’tir.

- “Başarı Notu” alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

35 ve üzerinde “Başarı Notu”na sahip öğrencilerin değerlendirilmesi (laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında) öğrenci sayısı 30 ve üzerinde ise aşağıdaki gibi yapılır:

- “Başarı Notu” 35 ve üzerinde olan öğrencilerin puanları normalleştirilmiş z değerlerine dönüştürülür.

Bu amaçla birim normal dağılım için hazırlanmış olan z tablosundan yararlanılır. Normalleştirilmiş z değerleri bulunurken önce öğrencinin puanının bulunduğu gruptaki başarı yüzdesi hesaplanır. Bu yüzdeye karşılık gelen z değeri, z tablosundan yararlanılarak tespit edilir.