AÖF sınavları sona erdi: 2020 AÖF final sonuçları açıklandı

Binlerce öğrencinin katılım sağladığı AÖF final sınavları 8 Temmuz'da sona erdi. Koronavirüs salgını nedeniyle internet ortamından gerçekleştirilen dönem sonu sınavlarının sonuçları için ise bekleyiş vardı.
Büyük bir merakla beklenilen 2020 AÖF final sınavı sonuçları açıklandı. Böylelikle, sınavların tamamlanmasının ardından adayların yoğun bir şekilde yanıtını araştırmaya başladığı '2020 AÖF sonuçları açıklandı mı?' sorusu da yanıt bulmuş oldu.
AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI
- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin online olarak katılım sağladığı 2020 AÖF final sınav sonuçları açıklandı.
AÖF final sınavları 8 Temmuz'da sona ermişti.
Sonuçları öğrenmek için TIKLAYINIZ.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
AÖF YAZ OKULU DUYURUSU
Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri, Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu'nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.
- Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.
“Yaz Okulu” başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır. Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz.