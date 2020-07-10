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EĞİTİM

AÖF sınavları sona erdi: 2020 AÖF final sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi'nin 2020 Bahar Dönemi dönem sonu sınavları tamamlandı. Online olarak gerçekleştirilen final sınavlarına katılan AÖF öğrencileri için sınav sonuçları açıklandı. İşte, online AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF final sınavları 8 Temmuz'da sona erdi.
AÖF final sınavları 8 Temmuz'da sona erdi.

Binlerce öğrencinin katılım sağladığı AÖF final sınavları 8 Temmuz'da sona erdi. Koronavirüs salgını nedeniyle internet ortamından gerçekleştirilen dönem sonu sınavlarının sonuçları için ise bekleyiş vardı.

Büyük bir merakla beklenilen 2020 AÖF final sınavı sonuçları açıklandı. Böylelikle, sınavların tamamlanmasının ardından adayların yoğun bir şekilde yanıtını araştırmaya başladığı '2020 AÖF sonuçları açıklandı mı?' sorusu da yanıt bulmuş oldu.


AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI

  • Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin online olarak katılım sağladığı 2020 AÖF final sınav sonuçları açıklandı.

AÖF final sınavları 8 Temmuz'da sona ermişti.

Sonuçları öğrenmek için TIKLAYINIZ.

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AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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AÖF YAZ OKULU DUYURUSU

Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri, Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu'nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.

  • Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.

“Yaz Okulu” başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır. Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz.

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