Apa Barajı projesi ile su kaybına son

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Karatay Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) işbirliğinde hayata geçirilecek “Apa Barajı Sulaması Kanal Rehabilitasyonu Projesi” ile 70 milyon metreküp su kaybının önlenmesi sağlanacak. Projeyle ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız ve Gülay Samancı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, DSİ Konya 4. Bölge Müdürü Mehmet Ekinci ile KOP İdaresi Başkan Vekili Murat Karakoyunlu katıldı.

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DAHA ÇOK MAHSUL VE DAHA ÇOK KATMA DEĞER ÜRETECEK

Projeyle en önemli hedeflerinin büyük miktarda olan su kaybını tamamen sıfırlamak olduğunu kaydeden Usta, “Bu rehabilitasyon işlemiyle yaklaşık 70 milyon metreküplük suyu geri kazanma çalışmasından bahsediyoruz. Eylül ayında başlayacak inşaat çalışmalarıyla birlikte bir sonraki sezona yetişecek. Belki pek çok barajımızdan, göletimizden elde ettiğimiz su kadar suyun kaybını önleyerek toprakla, çiftçimizle, mahsulle buluşturarak bunu bir katma değere dönüştürme çabası olacak. İnşallah Konya Ovası’nın sulama işleriyle ilgili yaptığımız bütün hizmetlerin tamamlanmasıyla daha çok ürün, daha çok mahsul ve daha çok katma değer üreterek ülkemizi, dünyamızı tarım şehri olan Konya ile daha tanınır hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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