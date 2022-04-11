Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldırmıştı Trafik magandasına 11 bin 144 TL ceza
İSTANBUL

Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldırmıştı: Trafik magandasına 11 bin 144 TL ceza

Maltepe'de, yanında bebeği varken kadının otomobilinin aynasını kıran Utku Karataş, sosyal medya hesabında paylaştığı, drift yaptığı anların görüntüleri ortaya çıkınca gözaltına alındı. Görüntüler üzerine Utku Karataş'a toplam 11 bin 144 lira para cezası kesilirken sürücü belgesine 60 gün süreliğine el konuldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldırmıştı: Trafik magandasına 11 bin 144 TL ceza
​Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldıran magandaya 11 bin 144 TL ceza

Maltepe'de cumartesi günü, Utku Karataş trafik tartışmasına girdiği, yanında bebeği de olan kadın sürücünün otomobilinin aynasını kırmış ve gözaltına alınmıştı.

İfadesinin ardından serbest kalan Karataş, sosyal medya hesabında paylaştığı Arnavutköy Abdullah Gül Caddesi'nde drift yaptığı ve TEM Otoyolunda makas attığı görüntüler ortaya çıkınca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekiplerince gözaltına alındı.

  • Sürücü belgesine 60 gün süreliğine el konulan Utku Karataş'a, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Drift' içerikli 67/1-D maddesinden 9 bin 125 lira, 'Makas Atmak' içerikli 46/2-G maddesinden bin 823 lira ve 'Yakın takip' içerikli 56/1-C maddesinden 196 lira olmak üzere toplam 11 bin 144 lira idari para cezası verildi.

Ayrıca Karataş hakkında, 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' içerikli TCK 179/2 maddesi gereğince adli işlem de başlatıldı.

Maganda trafikte terör estirdi: Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldırıp aynasını kırdı
GÜNDEM
Maganda trafikte terör estirdi: Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldırıp aynasını kırdı
İstanbul sallandı

İstanbul sallandı

Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi.
TVNET Taşkentte

TVNET Taşkent'te

​İftar sofralarına Özbekistan'ın başkentinden konuk olundu.
PakistandaŞahbaz Şerif dönemi

​Meclis oylaması sonucu ülkenin yeni başbakanı oldu.

YÖK Başkanı anlaşmayı imzalayıp detayları açıkladı.

Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.