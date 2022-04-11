Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldırmıştı: Trafik magandasına 11 bin 144 TL ceza

İBB'nin dikey bahçeleri sökmesinin ardından görüntü kirliliği oluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), karayolları kenarındaki duvarları süsleyen ve aynı zamanda emisyonla gürültü bariyeri işlevi gören dikey bahçeleri söktüğü bazı yerlerin yaklaşık bir senedir boş kalması vatandaşların tepkisine neden oldu. Duvarlarda, sulama hortumlarının ve çakılı duran çivilerin olduğu görüldü.