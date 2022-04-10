Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Maganda trafikte terör estirdi Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldırıp aynasını kırdı
İSTANBUL

Maganda trafikte terör estirdi: Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldırıp aynasını kırdı

Maltepe’de içerisinde bebeğin bulunduğu aracın aynasını kıran şahıs trafikte terör estirdi. Seyir halinde olan 34 UTK 80 plakalı BWM markalı lüks araç sahibi Utkucan K. yine aynı istikametteki Ş.A isimli kadın sürücünün kullandığı araca saldırıp aynasını kırdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Utkucan Karataş Kimdir? Maganda trafikte terör estirdi: Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldırıp aynasını kırdı
Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldırıp aynasını kırdı.

Maltepe’de içerisinde bebeğin bulunduğu aracın aynasını kıran şahıs trafikte terör estirdi.

AYNAYI KIRDI


Edinilen bilgiye göre, Olay dün akşam 22.10 sıralarında Maltepe ilçesi Küçükyalı Mahallesi Sahil yolu’nda seyir halinde olan 34 UTK 80 plakalı BWM markalı lüks araç sahibi Utkucan Karataş yine aynı istikametteki Ş.A isimli kadın sürücünün kullandığı araca saldırıp aynasını kırdı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Aracında bebeği bulunan kadın sürücünün aynasını kıran saldırgan yola devam ederken, yaşanan olayı kayda alan kadın sürücü görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Olay sırasında yaşananlar nedeniyle araç içerisindeki bebeğin korku dolu çığlıklar attığı da duyuldu.


Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından yaşananlarla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti ve açıklama geldi. Trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.

Alibeyköy'de maganda dehşeti: Trafikte sinirlendiği kadına küfrederek saldırdı
GÜNDEM
Alibeyköy'de maganda dehşeti: Trafikte sinirlendiği kadına küfrederek saldırdı
Katil, hakim karşısınadamat gibi çıkmış

'Katil, hakim karşısına
damat gibi çıkmış'

​Gülşen konserinde oğlu öldürülen acılı anne konuştu.
Avatar Diyarına büyük ayıp

'Avatar Diyarı'na büyük ayıp

'Aşkını yazmışsın ama 'insan' olamamışsın.'
Zümrüt yeşili bir sahaya dönecek: Bambaşka bir manzara için geri sayım

Şehirde herkes onu konuşuyor: Bakkallardaki borçları kapattı.

​Bakan Kurum duyurdu: Tek bir bina kalmayacak.

​Bisikletle elektrik direğine çarpan çocuk kabusu yaşadı.

​Hazine ve Maliye Bakanı Nebati enflasyon için Aralık ayına işaret etti.

​Yol ulaşıma kapandı, ekiplerin çalışması devam ediyor.

​Servis bekleyen çocuğa saldırdılar, babası son anda kurtardı.

​Adım adım izlenen FETÖ'cüler para dağıtarak ayakta kalmaya çalışıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.