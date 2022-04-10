Maganda trafikte terör estirdi: Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldırıp aynasını kırdı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen camiye namaza gelen çocuklarla sohbet etti: Seni seviyorum Başkanım

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar'da Valide-i Atik Camisi'ne namaza gelen iki küçük çocukla sohbet edip fotoğraf çektirdi.



Türkmen'i karşılarında gören küçük çocuklar 'Gerçekten sen misin? Seni seviyorum Başkanım' diyerek şaşkınlıklarını ortaya koydular.



Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, sosyal medya hesabından o anlara dair görüntüleri 'Ne kadar güzel gülüyorlar, kocaman, maşallah onlara. Bir de beni haberlerde görmüşler.' ifadesiyle paylaştı.



Video sosyal medyada gündem oldu.







