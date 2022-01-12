Gündem Aracını kurtarmak isterken akıntıya kapılan sürücü ölümden döndü
MERSİN

Aracını kurtarmak isterken akıntıya kapılan sürücü ölümden döndü

Mersin’de dere yatağına saplanan otomobilini, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarmaya çalışırken akıntıya kapılan sürücü ölümden döndü. Yürekleri ağıza getiren o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Aracını kurtarmak isterken akıntıya kapılan sürücü ölümden döndü
Arşiv

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi’nde bulunan Deliçay nehrini geçerken aracıyla birlikte dere yatağında mahsur kalan sürücü, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri suya saplanan aracı kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada ekiplere yardımcı olmak için aracın ön tarafından bulunan sürücü, suya düştü. Sudan çıkmaya çabalayan adam daha sonra akıntıyla birlikte su borularının içerisine sürüklendi. Suyun basıncı ile borularda sıkışarak boğulma tehlikesi atlatan talihsiz adam, bir süre sürüklendikten sonra sığ bölgede karaya çıkarak kurtuldu. Aracın ise itfaiye ekiplerince çekilerek kurtarıldığı öğrenildi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Öte yandan yüreklerin ağıza geldiği o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dere yatağına saplanan aracın kurtarılması sırasında akıntıya kapılan sürücünün, su borularının içerisinden geçerek sürüklendiği anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

Üç yaşındaki Müslüme’den acı haber: On gündür aranıyordu
GÜNDEM
Üç yaşındaki Müslüme’den acı haber: On gündür aranıyordu

Mersin'de midibüs devrildi: 5 ölü
GÜNDEM
Mersin'de midibüs devrildi: 5 ölü
Lise öğrencileri üretti

Lise öğrencileri üretti

27 ülkeye ihraç ediliyor.
Esenyurttakorku dolu anlar

Esenyurt'ta
korku dolu anlar

Plakasında 'mutluyuz' yazan araçla gelip dehşeti yaşattı.
Turkovac aşısının Faz 3 sonuçları açıklandı: İzlem süresi 108 gün

Fezleke Meclis'te

Fezleke Meclis'te

​Terörist sevgilisiyle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Güzel hakkında yeni gelişme.

​EPDK şikayetler üzerine harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Selma Güzel'in fotoğrafları örgüt üyeliğinin kanıtı.

Çanakkale'de bedava elektrik önergesi 'Burayı Kılıçdaroğlu yönetmiyor' denilerek reddedildi.

​'Yaklaşık 2,5 aydır her seviyede çalışıyoruz' dedi ve gözdağı verdi.

​Şirket ve kurumlar da döviz ve altın hesabını TL mevduata dönüştürebilecek.

​"Yeni satranç oyununu iyi okumalı, pergelin merkezini Ankara'ya koymalıyız."

​Bursa'daki kazada altı kişi yaralandı.

​Nitelikli eleman yetiştiren meslek liselerine ilgi giderek artıyor.

​Denemeleri başarıyla tamamladı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.