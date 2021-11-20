Üç yaşındaki  Müslüme’den acı haber: On gündür aranıyordu

\"Devletin tüm imkanları burada\"<br><br>Ekibiyle gelen Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ise, \"Görüyoruz ki zaten devletin bütün imkanları burada. Gülnar Belediye Başkanımızın dediği gibi ilk gün hemen haber alır almaz tüm ekibiyle burayı hemen sabaha kadar taramış. Ondan sonra devletin tüm birimleri, İçişleri Bakanlığı’nın tüm imkanları, devletin tüm imkanları bu bölgede seferber edilmiş. Tabi temennimiz bir an önce bulunmasıdır. Bir an önce sağlıklı bir şekilde bulunur. Ailesi ve bütün milleti çok büyük sevince boğacağına inanıyorum\" diye konuştu.