Üç yaşındaki  Müslüme’den acı haber: On gündür aranıyordu

Türkiye’nin günlerdir beklediği iyi haber gelmedi. Mersin’in Gülnar ilçesinde 10 Kasım’da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 3 yaşındaki Müslüme Yağal’ın cansız bedeni bulundu.
Kış mevsimi nedeniyle Mersin’in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri’nden Yağal ailesinin 10 Kasım’da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolduğu belirtilen kızları Müslüme’nin bulunması için çalışmalar dün erken saatlerde başladı.
GÜNDEM
Mersin'de 300 kişi beş gündür kayıp Müslüme'yi arıyor
ORMANLIK ALANDA BULUNDU
AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek verdi.
Çalışmalarda Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki “Pense” adlı kadavra köpeği de kullanıldı. Kayıp kız çocuğunun cansız bedeni, çadır kurulan bölgeye uzak bir mesafedeki ormanlık alanda bulundu.
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Konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin’in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi.
Burada geçtiğimiz çarşamba günü çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sıralarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu.
Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bölgede arama çalışmalarında bir hafta geride kaldı 8. güne girildi.
200 kişiden oluşan profesyonel ekibin yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla ilk günden itibaren bölgede bulunan Gülnar Belediyesi’ne, Erdemli, Silifke, Anamur, Mut ve Bozyazı belediyeleriyle, il ve ilçe teşkilatlarının da katılmasıyla arama kurtarmada yer alan personel sayısı 350’ye kadar ulaştı.
Vadi, orman ve dağlık alanda arama çalışmasında bugüne kadar 12 kilometrelik alan karadan defalarca tarandı.
Her türlü ihtimalin değerlendirildiği arama çalışmalarda termal droneların yanı sıra girilemeyen yamaçlardaki kör noktalara da AFAD ekipleri tarafından iniş gerçekleştiriliyor.
BİR KAYADA KAN İZİNE RASTLANDI<br><br>Arama çalışmalarında, bölgedeki bir kayanın üzerinde kan izi bulundu.<br>
Olay yeri inceleme ekiplerinin kayadaki izden numune aldığı ve kan örneği üzerinde inceleme başlatıldığı öğrenildi.<br>
Kan izinin kime ya da neye ait olduğunun tespit edilmesiyle ilgili inceleme sürüyor.
BABA: HUSEMETLİ OLDUĞUMUZ BİRİLERİ VAR<br><br>Baba Mehmet Yağal, \"Şüphelendiğim bir konu yok ama her yeri aradık, buna rağmen henüz izine rastlamadık. Acaba çocuk yola çıktı, alıp biri götürdü mü veya bir kaçıran mı oldu; bir şey söyleyemiyoruz. Husumetli olduğumuz birileri var ama bir çocuğa zarar vereceklerini düşünmüyorum. Hepimiz birlikte sahada çalışıyoruz\" dedi. <br>
Jandarma ekipleri, Müslüme'nin kaçırılma ihtimali de dahil olmak üzere tüm detayları titizlikle incelerken, ailenin husumetlileri olduğunu iddia ettiği kişileri araştırmaya başladı.
100'E YAKIN KİŞİNİN İFADESİ ALINDI<br><br>Jandarma Müslüme'nin aile üyelerinin de aralarında olduğu 100'e yakın kişinin ifadesini aldı. Ekipler, ifadeler arasında çelişki olup olmadığını da inceliyor.
'AYAK İZİ' İDDİASINA TERMAL KAMERALI TARAMA <br><br>Kayıp çocuğa ait olduğu değerlendirilen ayak izine rastlandığının söylenmesi üzerine bölgede termal kamerayla da tarama yapılıyor.
İlk günden itibaren Müslüme’nin kaybolduğu bölgede olan Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı da, arama çalışmalarına yeni katılanları yönlendirerek yeni bir gözle bakılmasını sağlıyor.
\"Müslüme, bir şekilde bulunacak\"<br><br>10 Kasım’dan itibaren aynı ümitle arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, \"Bugün biraz daha yoğun olunmasının sebebi genel başkanımız Devlet Bahçeli bölgedeki belediyelerimize talimat verdi, teşkilatlarımıza talimat verdi, hepsi sırayla grup grup arama kurtarmaya katılıyor.
İnşallah buluncaya kadar da bu heyecan, bu ümit devam edecek. 12 kilometre yarıçaplı bir alan bu güne kadar en az 6-7 defa tarandı. Farklı göz, farklı kişi her çalının altını farklı bir bakışla, her kayanın dibini farklı bir gözle aradı.
Tabi Allah’tan ümit kesilmez diyoruz. Tabi devletimizin bütün güçleri, imkanları burada. AFAD, AKUT hala ilk günkü heyecanla, ümitle çalışıyor. Jandarmamız burada. Bölgede Gülnar Büyükeceli Komando Taburu burada.
Orman İşletmesi burada. Belediye personelimiz ilk günden beri burada. Teşkilatlarımızdan gelen ekiple de bir hayli kalabalık olduk. İnşallah buralarda varsa eğer Müslüme, bir şekilde bulunacak\" dedi.
\"Devletin tüm imkanları burada\"<br><br>Ekibiyle gelen Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ise, \"Görüyoruz ki zaten devletin bütün imkanları burada. Gülnar Belediye Başkanımızın dediği gibi ilk gün hemen haber alır almaz tüm ekibiyle burayı hemen sabaha kadar taramış. Ondan sonra devletin tüm birimleri, İçişleri Bakanlığı’nın tüm imkanları, devletin tüm imkanları bu bölgede seferber edilmiş. Tabi temennimiz bir an önce bulunmasıdır. Bir an önce sağlıklı bir şekilde bulunur. Ailesi ve bütün milleti çok büyük sevince boğacağına inanıyorum\" diye konuştu.
Olay yerine yaklaşık 110 kilometre uzaklıktan gelen Erdemli Belediyesi personellerinden Mehmet Çınar ile Murat Gödelek de, küçük Müslüme’yi arama tarama faaliyetlerine katıldıklarını ve umutların devam ettiğini kaydetti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Bozyazı ilçesinden 20 kişilik bir grupla geldiklerini aktaran parti sekreteri Ercan Baş da şu ana kadar 3 bölgede arama çalışmasına katıldıklarını ifade etti.
Dördüncü bölgede de çalışmaya destek vereceklerini dile getiren Baş, \"Ümidimizi kesmedik. Müslüme ilk andan itibaren tüm Türkiye’nin hatta tüm dünyanın kızı oldu. Bizim de kızımız. Biz bir evladımız olarak kabul ettik, burada olmazsa başka bir şekilde devletimizin çalışmaları mutlaka geniş alanda sürüyor, diğer bölgelerde de sürüyor. Bulmaya inancımız var. İnşallah sonucu güzel olacak, inancımız tam\" şeklinde konuştu.
1000 yıllık bir aile olan Sarıkeçeli yörükleri, Adana Ceyhan'a bağlıdır. Konya'da yaşayan aile, kış gelmesi nedeniyle Mersin Gülnar'a göç ederken, 2 buçuk yaşındaki Müslüme'nin kaybolduğunu fark ederek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.
Müslüme kaçırıldı mı? Arama çalışmalarında 8. gün: Kan izine rastlandı
Mersin'in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin çadırlarının önünde oynarken kaybolmasının ardından bir hafta geçti, 8'inci güne girildi. 200 kişilik profesyonel ekibin yaklaşık 12 kilometrelik alanı tek tek aradığı bölgede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla ilçe belediyeleri ile partililer başta olmak üzere çok sayıda gönüllünün destek vermesiyle sayı 350'ye ulaştı. Baba Mehmet Yağal'ın "Husumetli olduğumuz birileri var ama bir çocuğa zarar vereceklerini düşünmüyorum" açıklaması sonrası ekipler, kaçırılma ihtimalini de araştırıyor. Aile üyelerinin de aralarında olduğu 100'e yakın kişinin ifadesi alındı. Ayrıca arama çalışmalarının sürdüğü bölgede bir kayada kan izine rastlandı.
7-8 KİLOMETRE UZAKLIKTA Ekipler, ormanlık alanın yüksek kesiminde bulunan çocuğun cansız bedeni üzerinde ve çevrede inceleme yaptı. Kaybolduğu çadırdan 7-8 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında bulunan Müslüme’nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından alınıp, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Minik kızın cesedinin bulunduğu bölgeye girişler yasaklandı. Bölgeye giden yollar ve patikalar, jandarma komandolar tarafından kapatıldı. AİLENİN İFADELERİ ALINDI
Çocuğun cansız bedeninin bulunmasının ardından jandarma ekipleri soruşturmayı genişletti.
Ekipler, küçük kızın babası Mehmet Yağal, annesi Selvi Yağal ile dede, nine ve kardeşler ile yakın akrabalarının ifadelerini aldı.
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Konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin’in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi.
Burada 10 Kasım’da çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sıralarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu.
Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE, belediyeler ve AFAD’a bağlı ekipler sevk edildi.
Bölgede ilk gün gönüllülerin de yer aldığı 700 kişi arama çalışmasına katıldı.
Daha sonra 200 kişiden oluşan profesyonel ekiple, belediye, çeşitli kurum ve gönüllülerin katıldığı 300 kişi 12 kilometrelik vadi, orman ve dağlık alanda defalarca arama çalışması yaptı.
Çalışmalara iz takip, kadavra ve kokuya duyarlı köpekler, insanlı keşif uçağı, termal droneler de destek verdi ancak hiçbir sonuç alınamadı.
Bugün Müslüme’nin kaybolmasının üzerinden ise 9 gece geçti 10’uncu güne girildi.
KAHREDEN HABER <br>GELDİ<br><br>Arama çalışmalarını sürdüren ekipler, küçük kızın cenazesini çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde buldu.
BU TEPEDE BULUNDU<br><br>Küçük kızın cesedinin bulunduğu ormanlık bölge görüntülenirken, bölgenin yoğun ağaçlık alandan oluştuğu görüldü.
Acı haberi alan Müslüme’nin ailesi gözyaşlarına boğuldu.<br>
Müslüme Yağal'ın annesi Selvi Yağal da kızının acı haberini çadırda aldı.
\"MELEK Mİ OLDUN KIZIM?\"<br><br>Müslüme'nin ölüm haberi üzerine çadırda yakınlarının teskin etmeye çalıştığı anne Yağal, \"Melek mi oldun kızım?\" diyerek uzun süre gözyaşı döktü.
\"ORAYA KADAR YÜRÜYEMEZ\"<br><br>Torunuyla aynı ismi taşıyan anneanne Müslüme Yağal, torununun o bölgeye kadar yürüyemeyeceğini belirterek, \"Oraya kadar yürüyeceğine hiç umudumuz yok. Ben Karaman'da oturuyorum, buraları çok bilmem. Çocuğumuzun incelenmesini istiyoruz. Acı haberler geldi, ciğerlerimize oturdu\" dedi.
Kaybolduğu çadırdan 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında bulunan Müslüme'nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından alınıp, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülecek.
Müslüme'nin ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek.
Öte yandan Müslüme'nin cesedinin bulunduğu bölgeye girişler yasaklandı. Bölgeye giden yollar ve patikalar, jandarma komandolar tarafından kapatıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Mersin'de 10 gündür aranıyordu! Yörük kızı Müslüme'den kahreden haber geldi: Melek mi oldun kızım?
Mersin'in Gülnar ilçesinde Yörük ailenin 2 buçuk yaşındaki kızı Müslüme Yağal, 10 Kasım günü çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kayıplara karıştı. Başlatılan arama çalışmalarının 10. gününde küçük kızdan kahreden haber geldi. Küçük Müslüme'nin cansız bedeni, yaşadığı çadırdan 7 kilometre uzakta, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesindeki çalıların arasında bulundu. Kızının ölüm haberini kaldıkları çadırda alan acılı anne Yağal, "Melek mi oldun kızım?" diyerek gözyaşı döktü.
Melek mi oldun kızım? Müslüme Yağal’ın annesi Selvi Yağal, kızının acı haberini çadırda aldı. Müslüme’nin ölüm haberi üzerine çadırda yakınlarının teskin etmeye çalıştığı anne Yağal, “Melek mi oldun kızım?” diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Ciğerimize oturdu
Müslüme’nin yakınları, acı haberin ardından gözyaşı döktü. Torunuyla aynı adı taşıyan anneanne Müslüme Yağal, torununun nasıl kaybolduğunu bilmediğini söyledi. Torununun bulunduğu alana kadar yürüyeceğini düşünmediklerini belirten Yağal,
“Çocuğumuzun cansız bedeninin incelenmesini istiyoruz. Yapacak başka bir şey yok. Acı haber geldi, ciğerimize oturdu. Başka bir şey diyemeyeceğiz” ifadelerini kullandı.