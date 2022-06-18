Gündem Aracıyla yuvarlandığı uçurumdan drone sayesinde kurtuldu
KASTAMONU

Aracıyla yuvarlandığı uçurumdan drone sayesinde kurtuldu

Kastamonu'da kendinden haber alınamayan Selim Topçuoğlu'nun ailesi İl Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulundu. Başlatılan arama çalışmalarında drone ile alınan görüntülerde kayıp Selim Topçuoğlu'nun kullandığı aracın kaza yaptığı ve uçurumdan yuvarlandığı görüldü.

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Haber Merkezi AA
Aracıyla yuvarlandığı uçurumdan drone sayesinde kurtuldu
AA
Aracıyla yuvarlandığı uçurumun dibinde drone sayesinde bulundu
Aracıyla yuvarlandığı uçurumdan drone sayesinde kurtuldu
AA
Aracıyla yuvarlandığı uçurumun dibinde drone sayesinde bulundu
Aracıyla yuvarlandığı uçurumdan drone sayesinde kurtuldu
AA
Aracıyla yuvarlandığı uçurumun dibinde drone sayesinde bulundu

Kastamonu'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişinin trafik kazası geçirdiği ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, iş için Kastamonu'dan Pınarbaşı ilçesine gitmek üzere otomobiliyle perşembe günü yola çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Selim Topçuoğlu'nun ailesinin, cuma günü jandarmaya kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi.

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişinin trafik kazası geçirdiği belirlendi
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Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişinin trafik kazası geçirdiği belirlendi
Kastamonu'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişinin trafik kazası geçirdiği ortaya çıktı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, iş için Kastamonu'dan Pınarbaşı ilçesine gitmek üzere otomobiliyle perşembe günü yola çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Selim Topçuoğlu'nun ailesinin, cuma günü jandarmaya kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi. Baygın haldeki yaralı Topçuoğlu'nun jandarma ekiplerince yapılan ilk yardımın ardından ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.
  • Bunun üzerine jandarma ekiplerinin Topçuoğlu'na ulaşmak için çalışma başlattığı anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: JASAT ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi ve güvenlik kameraları üzerinde inceleme ve araştırma yaparak kaybolan kişiye ait aracın yerini tespit etmeye çalıştı. 37 LE 419 plakalı otomobilin en son Pınarbaşı ilçe çıkışından Azdavay ilçesi istikametine doğru seyir halinde olduğunun tespit edilmesi üzerine bu kişinin trafik kazası yapmış olabileceği düşünülerek Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, iz takip ile arama kurtarma köpekleri ve asayiş timlerince Pınarbaşı-Azdavay kara yolunda karadan, dronla da havadan geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

Şans eseri hayatta kalmış

Otomobil, Azdavay ilçesi Suğla Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda kara yolundan yaklaşık 25 metre aşağıda ağaç ve çalılıkların içinde devrilmiş vaziyette bulundu."

Açıklamada, baygın haldeki yaralı Topçuoğlu'nun jandarma ekiplerince yapılan ilk yardımın ardından ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

Kastamonu'da ihbara giden jandarmaya öğrencilerden sürpriz
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Kastamonu'da ihbara giden jandarmaya öğrencilerden sürpriz
İhsangazi ilçesinde Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla öğrenciler, sürpriz kutlama gerçekleştirdi. Kanlıgöl İlkokulu öğrencileri, jandarmayı arayarak okulun çevresinde şüpheliler olduğu ihbarı yaptı. Okula gelen jandarma ekipleri, öğrenciler tarafından pasta ve çiçeklerle karşılandı. Sürpriz dolayısıyla teşekkür eden jandarma ekipleri, öğrencilerin ikram ettiği pastayı kesti.

Kahreden olay: Kastamonu'daki sel felaketinde kaybolan berberin cansız bedeni öyle bir yerde bulundu ki..
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Türkeli'nin Güzelkent köyü sahilinde balıkçılar, 2 gün önce karaya vuran ceset buldu.
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DNA incelemesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin, Bozkurt'ta 11 Ağustos'taki sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nda yaşayan ve o günden bu yana kayıp olarak aranan berber Orhan Kalabalık'a ait olduğu tespit edildi.
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Kalabalık'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından yakınları tarafından memleketi Bozkurt'a getirildi.
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İkindi namazı sonrası Merkez Camii'nde düzenlenen törene Vali Avni Çakır, AK Parti Milletvekili Metin Çelik ile vatandaşlar katıldı.
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Kılınan cenaze namazının ardından Kalabalık'ın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.
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Öte yandan sel felaketine yıkılan Ölçer Apartmanı'nda yakalanan Kalabalık ailesinden, anne Server ile oğlu Arda'nın cenazesi daha önce bulunmuştu.
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Ailenin diğer çocuğu Yusuf'un bulunması için ise arama çalışması devam ediyor.
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Kahreden olay: Kastamonu'daki sel felaketinde kaybolan berberin cansız bedeni öyle bir yerde bulundu ki..
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki 11 Ağustos'taki sel felaketinde kaybolan, 39 yaşındaki berber Orhan Kalabalık'ın cansız bedeni cesedi 3 gün önce Sinop'un Türkeli ilçesinde balıkçılar tarafından sahilde bulundu. İki çocuk babası Kalabalık gözyaşları içinde bugün son son yolculuğuna uğurlandı.
İlk kez görücüye çıkacak

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