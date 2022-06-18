Aracıyla yuvarlandığı uçurumdan drone sayesinde kurtuldu

Dünya

Bakan Soylu Tel Abyad'da: Suriyelilerin gönüllü ve güvenli dönüşleri için böyle bir çalışma yapıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad'da yaklaşık bin 200 dönüm arazi üzerine kurulması planlanan AFAD konut proje alanını inceledi. Bakan Soylu, Fırat Kalkanı bölgesi Cerablus ve El Bab ile Tel Abyad ve Resulayn'da, İdlib'deki biriket evlerden sonra 240 bin konutluk 13 ayrı bölgede bir proje çalışmasının gerçekleştirildiğini açıklayarak, "Türkiye’de bulunan Suriyelilerin gönüllü, onurlu ve güvenli bir şekilde geri dönmelerini teminen böyle bir çalışmayı başlattık" dedi.