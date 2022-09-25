Araçlarıyla çarptıkları ayıyı ölüme terk ettiler

Sivas-Doğanşar yolu üzerinde yol kenarına atılmış ayı ölüsü görenlerin dikkatini çekti. Sağ arka ayağı yaralı olan ayının otomobil çarpması sonucu yaralandığı ve birileri tarafından yol kenarındaki arka atılarak ölüme terk edildiği düşünülüyor. FOTOĞRAF 6 Yeni bebek adası, sualtı volkanlarının bol olduğu güneybatı Pasifik Okyanusunda ortaya çıktı. NASA Dünya Gözlemevi'nden yapılan açıklamaya göre, bu batık volkanlardan biri 10 Eylül'e lav, buhar ve kül püskürterek uyandı. Yeni oluşan adanın uydularla görüntülerini yakalayan NASA, yanardağın patlamaya başlamasından sadece on bir saat sonra, su yüzeyinin üzerinde yeni bir adanın ortaya çıktığını söyledi. NASA'ya göre, yeni doğan ada hızla büyüdü. 14 Eylül'de Tonga Jeolojik Servisi'ndeki araştırmacılar, adanın 4.000 metrekareyi kapsadığını tahmin ettiler. Ancak 20 Eylül'e kadar ada 24.000 metrekareyi kaplayacak şekilde büyümüştü. 'BEBEK' UZUN YAŞAYAMAYABİLİRNASA, su altı yanardağlarının oluşturduğu adaların \'genellikle kısa ömürlü\' olduğunu söylese de bazen geçici adalar yıllarca hatta on yıllarca varlıklarını sürdürebiliyor. Görenleri şaşkına çeviren olay: Herkes o 'bebeğe' merhaba diyor Orta Tonga Adaları çevresinde su altı yanardağı patladıktan sonra Pasifik Okyanusu'nda 'Bebek' adı verilen bir ada ortaya çıktı. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2070177'); PID2.render('pid#comment-count-2070177'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder FOTOĞRAF 10 Doğu Karadeniz'de sonbaharla birlikte hava sıcaklıkları azaldı. Bölgede etkili olan yağmurla birlikte yüksek kesimli yaylalara dün akşam saatlerinde kar yağdı. Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Taşlı Yaylası, Maçka ilçesine bağlı Arnastal Yaylası ve Kadırga Yaylası'nda mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Yaylalarda karın yağdığını görenler, cep telefonu kameralarıyla bu anları görüntüledi. Rize'de Kaçkar Dağları'ndaki Kavrun Yaylası'na gün batımını izlemek için yola çıkanlar, kar yağışıyla karşılaştı. Araçlarıyla karla kaplı yolda ilerleyen gruptakiler, mola verdikleri bölgede beyaz örtü üzerine yazı yazıp fotoğraf çekti. Bayburt genelinde de dün etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu, Kavlatani Günbuldu köyleri ile 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı zirvesi ve bölgedeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Doğu Karadeniz'de yaylalar beyaza büründü Doğu Karadeniz'in yüksek rakımlı yaylalarında mevsimin ilk karı yağdı. Trabzon'da kar yağışı nedeniyle yayladaki yeşil alanlarda ve evlerin çatılarında ince kar örtüsü oluştu. Rize'de gün batımını izlemek için Kavrun Yaylası'na çıkanlar ise kar sürpriziyle karşılaştı. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2070172'); PID2.render('pid#comment-count-2070172'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder FOTOĞRAF 6 Kaza, Serinhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli’den Antalya istikametine doğru giden Erkan Ramazan Ö. idaresindeki 64 DT 606 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak ters şeride girdi. Kontrolsüz bir şekilde ilerleyen otomobil, Denizli istikametine doğru seyir halinde olan Mahmut Ü. idaresindeki 20 YA 611 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç yolun kenarına savrularak durabildi. Kazaya gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.Sıkışan sürücüler itfaiyenin yardımıyla çıkarıldıKaza yerine gelen sağlık ekipleri her iki araçta bulunan yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, itfaiye ekipleri ise otomobil içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmaya çalıştı. Acıpayam itfaiyesinin yoğun çalışması sonucu yaralılar sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sürücü Erkan Ramazan Ö. ile yolcu konumunda bulunan Metehan D., Yeter. D, ile sürücü Mahmut Ü. ve yolcu konumunda bulunan Sinan Ü., Hatice Ü., Baran Ü., Öykü Ü., Dilek .Ü., Ümmü Gülsüm Ü. ambulansla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Çarpışma sonrası maddi hasarın meydana geldiği kazada iki otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Öte yandan, hastaneye kaldırılan 2 buçuk yaşındaki Öykü Ünlü doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öykü Ünlü otopsisi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adlı Tıp Morguna kaldırıldı. Kazada araç içerisinde bulunan yaralılardan 8’inin sağlık durumun iyi olduğu, 1 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Lastiği patlayan otomobil dehşet saçtı: Bir bebek öldü, dokuz kişi yaralandı Denizli'de lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobilin karşı şeritteki araçla kafa kafaya çarpışması sonucu 1 bebek hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2070171'); PID2.render('pid#comment-count-2070171'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder