Gündem Araçlarıyla çarptıkları ayıyı ölüme terk ettiler
SİVAS

Araçlarıyla çarptıkları ayıyı ölüme terk ettiler

Sivas’ta yol kenarına atılmış bir ayı ölüsü bulundu. Sağ arka ayağı yaralı olan ayının otomobil çarpması sonucu yaralandığı yol kenarındaki arka atılarak ölüme terk edildiği düşünülüyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Araçlarıyla çarptıkları ayıyı ölüme terk ettiler
Sivas’ta yol kenarına atılmış bir ayı ölüsü bulundu

Sivas-Doğanşar yolu üzerinde yol kenarına atılmış ayı ölüsü görenlerin dikkatini çekti.

Sağ arka ayağı yaralı olan ayının otomobil çarpması sonucu yaralandığı ve birileri tarafından yol kenarındaki arka atılarak ölüme terk edildiği düşünülüyor.

Görenleri şaşkına çeviren olay: Herkes o 'bebeğe' merhaba diyor
FOTOĞRAF 6
Title
Yeni bebek adası, sualtı volkanlarının bol olduğu güneybatı Pasifik Okyanusunda ortaya çıktı.
Title
NASA Dünya Gözlemevi'nden yapılan açıklamaya göre, bu batık volkanlardan biri 10 Eylül'e lav, buhar ve kül püskürterek uyandı.
Title
Yeni oluşan adanın uydularla görüntülerini yakalayan NASA, yanardağın patlamaya başlamasından sadece on bir saat sonra, su yüzeyinin üzerinde yeni bir adanın ortaya çıktığını söyledi.
Title
NASA'ya göre, yeni doğan ada hızla büyüdü. 14 Eylül'de Tonga Jeolojik Servisi'ndeki araştırmacılar, adanın 4.000 metrekareyi kapsadığını tahmin ettiler. Ancak 20 Eylül'e kadar ada 24.000 metrekareyi kaplayacak şekilde büyümüştü.
Title
'BEBEK' UZUN YAŞAYAMAYABİLİR
NASA, su altı yanardağlarının oluşturduğu adaların \"genellikle kısa ömürlü\" olduğunu söylese de bazen geçici adalar yıllarca hatta on yıllarca varlıklarını sürdürebiliyor.

Title
Görenleri şaşkına çeviren olay: Herkes o 'bebeğe' merhaba diyor
Orta Tonga Adaları çevresinde su altı yanardağı patladıktan sonra Pasifik Okyanusu'nda 'Bebek' adı verilen bir ada ortaya çıktı.

Doğu Karadeniz'de yaylalar beyaza büründü
FOTOĞRAF 10
Title
Doğu Karadeniz'de sonbaharla birlikte hava sıcaklıkları azaldı.
Title
Bölgede etkili olan yağmurla birlikte yüksek kesimli yaylalara dün akşam saatlerinde kar yağdı.
Title
Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Taşlı Yaylası, Maçka ilçesine bağlı Arnastal Yaylası ve Kadırga Yaylası'nda mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Yaylalarda karın yağdığını görenler, cep telefonu kameralarıyla bu anları görüntüledi.
Title
Rize'de Kaçkar Dağları'ndaki Kavrun Yaylası'na gün batımını izlemek için yola çıkanlar, kar yağışıyla karşılaştı. Araçlarıyla karla kaplı yolda ilerleyen gruptakiler, mola verdikleri bölgede beyaz örtü üzerine yazı yazıp fotoğraf çekti.
Title
Bayburt genelinde de dün etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu, Kavlatani Günbuldu köyleri ile 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı zirvesi ve bölgedeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.
Title
Title
Title
Title
Title
Doğu Karadeniz'de yaylalar beyaza büründü
Doğu Karadeniz'in yüksek rakımlı yaylalarında mevsimin ilk karı yağdı. Trabzon'da kar yağışı nedeniyle yayladaki yeşil alanlarda ve evlerin çatılarında ince kar örtüsü oluştu. Rize'de gün batımını izlemek için Kavrun Yaylası'na çıkanlar ise kar sürpriziyle karşılaştı.

Lastiği patlayan otomobil dehşet saçtı: Bir bebek öldü, dokuz kişi yaralandı
FOTOĞRAF 6
Title
Kaza, Serinhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.
Title
Edinilen bilgiye göre; Denizli’den Antalya istikametine doğru giden Erkan Ramazan Ö. idaresindeki 64 DT 606 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak ters şeride girdi.
Title
Kontrolsüz bir şekilde ilerleyen otomobil, Denizli istikametine doğru seyir halinde olan Mahmut Ü. idaresindeki 20 YA 611 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Title
Çarpışmanın etkisiyle her iki araç yolun kenarına savrularak durabildi. Kazaya gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Sıkışan sürücüler itfaiyenin yardımıyla çıkarıldı
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri her iki araçta bulunan yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, itfaiye ekipleri ise otomobil içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmaya çalıştı. Acıpayam itfaiyesinin yoğun çalışması sonucu yaralılar sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sürücü Erkan Ramazan Ö. ile yolcu konumunda bulunan Metehan D., Yeter. D, ile sürücü Mahmut Ü. ve yolcu konumunda bulunan Sinan Ü., Hatice Ü., Baran Ü., Öykü Ü., Dilek .Ü., Ümmü Gülsüm Ü. ambulansla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Çarpışma sonrası maddi hasarın meydana geldiği kazada iki otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Title
Öte yandan, hastaneye kaldırılan 2 buçuk yaşındaki Öykü Ünlü doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Title
Öykü Ünlü otopsisi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adlı Tıp Morguna kaldırıldı. Kazada araç içerisinde bulunan yaralılardan 8’inin sağlık durumun iyi olduğu, 1 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Lastiği patlayan otomobil dehşet saçtı: Bir bebek öldü, dokuz kişi yaralandı
Denizli'de lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobilin karşı şeritteki araçla kafa kafaya çarpışması sonucu 1 bebek hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.


Bedava ev izdihamı

'Bedava ev' izdihamı

Bingöl'de binlerce kişi başvurdu.
1,5 milyon lira teklif ettiler

1,5 milyon lira teklif ettiler

70 yıllık klasik otomobil görenleri hayran bırakıyor.
Ukraynada savaşta yok olan köy

​TSK'nın İHA'ları tespit etti.

Amforada 4 bireyin iskeleti ortaya çıktı.

​Kafa kafaya çarpıştılar: Altı kişi hayatını kaybetti.

"Türkiye güçlü altyapısıyla krizlerde olumlu yönde ayrışmayı başardı."

Ünlü mekanın ​güvenlik görevlileri dehşet saçtı.

Meşhur 'kırmızı kutu' ile birlikte görüldü.

​Güney Afrika modelini örnek alacaklar.

Kısa süre içerisinde beyaza bürüdü.

Sopayla vurduğu adamı kanlar içinde bıraktı.

​LGBT'lilere 362 milyon lira para geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.