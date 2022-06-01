Arazi sularken yılan ısırmasıyla öldü

Bizim talebimiz belediyenin hızlı şekilde bu köpekleri toplaması ve barınağa götürmesi. Hemen hemen her gün saldırı oluyor. Bugün de bir saldırı oldu. Liseli bir genç kıza saldırdılar. Güvenlik müdahale etmeseydi ciddi bir şekilde yaralanacaktı. Şu an o kızımızın durumu iyi\" dedi.