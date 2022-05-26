Kavgada kopan kulağını martı kaptı

Olay, 29 Temmuz 2016 yılında Büyükada'da iskelede yaşandı. İddiaya göre yanındaki kadına şiddet uygulayan Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek'e, olaya tanık olan Eyüp Çelik engel olmaya çalıştı. Taraflar arasında yaşanan kavga sırasında Seyrek, Çelik'in kulağını ısırarak kopardı. Seyrek'in birkaç metre ileriye tükürdüğü kulağı ise bir martı kaptı. Çelik'in kulağının bir kısmının kopması ile kalıcı hasar ve görünüm bozukluğu oluştu.

Tarafların birbirinden şikayetçi olmasıyla mahkeme süreci başladı. Davanın bugün Adalar Adliyesinde celsesi görüldü. Dava ileri bir tarihe ertelendi. Duruşmanın ardından Eyüp Çelik ile avukatı Hilal Gültepe Öztürk basına açıklamada bulundu.



'BEN ORADA CAN ÇEKİŞİRKEN O DİĞER KULAĞIMA YÖNELDİ'

Eyüp Çelik duruşmaya girmeden önce “Adalete güveniyorum. Umarım şahsa gereken ceza verilecek. En ağır ceza neyse onu alsın" diye konuştu. Duruşma çıkışında ise, “6 yıl önce başıma büyük bir bela geldi. Vatandaşın biri sahilde kız arkadaşıyla oturuyordu. Kız arkadaşına şiddet uyguluyordu. Kız öyle bir haykırıyordu ki, dayanamadım. Kızı elinden aldım. O kızı kurtarmasaydım o kızın başına bir şey gelirdi. Kızı kurtarınca bu sefer bana sardı. Bana arkadan tekme attı bacağıma ben de kendimi korumak için onu iteledim. Ben kaldırımdan düştüm, üzerime çullandı yanağımdan ısıracaktı, kafamı çevirince kulağımı ısırdı. Kulağım koptu, kopan parçayı tükürdü, yerden kulağımı martı aldı. Diğer kulağıma yönelince vatandaşlar, ona meydan dayağı attı. Benim kulağıma bunu yapan o kadına neler yapardı" dedi.



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'YİNE GÖRSEM YİNE MÜDAHALE EDERİM'

Eyüp Çelik “Dava açılalı 6-7 yıl oldu. Mahkemenin gereken cezayı ona vereceğini düşünüyorum. Mahkemenin bugün verdiği karar beni mutlu etti. Karşı taraftan yazılı savunma istenecek. Kulağımdan 2 operasyon geçirdim. Doğru düzgün ameliyat olamadım, şekli aynen duruyor. Arkadaşlarım bana diyor ki 'Sen niye karışıyorsun, bıraksaydın öldürseydi' diye ama ben yine görsem yine müdahale ederim. Sözde erkeğim diye kızı alıp dolaşıyor, bir de şiddet uyguluyor" diye konuştu.



'BU OLAYDAN SONRA MÜVEKKİLİMİZ ENGELLİ DURUMUNDADIR'

Kadın Haklarını Koruma Derneği Başkanı Avukat Hilal Öztürk ise, “Kadın Haklarını Koruma Derneği yöneticileri olarak Eyüp Çelik'in müdafii olarak bugün duruşmaya dahil olduk. Karşı taraf hakkındaki yakalama kararı devam ediyor. Şu an Almanya'da olduğu iddia ediliyor. Alman mahkemelerinden yakalamaya ilişkin gerekli yazışmalar yapıldı. Karşı tarafın avukatından ek savunma istendi. Ağırlaştırılmış neden var ortada müvekkilimiz bu olaydan sonra engelli durumdadır. Müvekkilimizin saldırıya uğrayan bir kadını korumak için yaptığı bu fedakarlık, gösterdiği bu erdemli davranış aslında bütün vatandaşlara örnek. Maddi ve manevi tazminat da açılacak. Davadan örnek bir karar çıkmasını bekliyoruz" dedi.



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