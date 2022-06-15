Areda Survey’in araştırması: 6’lı masadan ortak aday çıkmaz

“MERKEZ ÜLKE TÜRKİYE\"<br><br>“Türkiye'nin konumu ile ilgili hangi ifade size en uygundur?\" sorusuna cevap verenlerin yarıdan fazlası Türkiye'nin merkez ülke olduğunu düşünürken, her dört kişiden birinin Türkiye'yi Avrupa ülkesi olarak gördüğü belirlendi. Bu da Türkiye'nin son yıllarda uyguladığı bağlantısız ve çok yönlü dış politikanın topluma yansıdığını gösterdi. Dış politikanın merkez ülke anlayışıyla yürütülmesi gerektiğini savunanların oranı da yüzde 62 düzeyinde seyretti. Ankete göre, katılımcıların yüzde 50,7'si Türkiye'nin Avrupa ülkesi olduğunu söylerken, yüzde 49,3'ü ise Türkiye'yi bir Avrupa ülkesi olarak görmediğini ifade etti.