Hayat Areda Survey araştırdı Avrupada yaşama hayali kurmayanların oranı yüzde 69
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Areda Survey araştırdı: Avrupa'da yaşama hayali kurmayanların oranı yüzde 69

Areda Survey’in, 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği "Avrupa Birliği Algısı" araştırmasının sonuçlarına göre, Türk halkının yüzde 69’u Avrupa’da yaşama hayali kurmuyor.

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Haber Merkezi DHA
Areda Survey araştırdı: Avrupada yaşama hayali kurmayanların oranı yüzde 69
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Areda Survey’in araştırmasına göre ise, Türk toplumunun büyük çoğunluğunun AB üyesi ülkelerde yaşama hayali kurmadığı tespit edildi. Buna göre, ‘AB üyesi devletlerde kalıcı olarak yaşamak istemem’ diyenlerin oranı yüzde 69 iken, yüzde 31’lik dilim ise AB ülkelerinde kalıcı olarak yaşama taraftarı olduğunu belirtti. AB üyesi devletlerde kalıcı olarak yaşamak isteyenlerin başında kadınlar, lisans mezunları ve 35-44 yaş arası kişiler yer aldı.

AB 'DİN' BİRLİĞİDİR

Katılımcılara yöneltilen bir başka soru olan “Size göre AB’nin birincil/temel unsuru hangisidir?” sorusuna, araştırmaya katılanların yüzde 35,6’sı AB’nin temel unsurunun din olduğunu düşündüğünü ifade ederken, bu faktörü sırasıyla ekonomi ve siyasetin takip ettiği belirlendi.

Avrupa Birliği vatandaşlığının sunduğu haklardan en çok seyahat özgürlüğü, yerleşme ve oturma hakkına sahip olmak isteyenlerin oranı yüzde 31,1 iken, yüzde 21,9’luk kısım ise AB’ye üye herhangi bir ülkede eğitim, öğrenim ve çalışma hakkına sahip olmak istediğini dile getirdi. Hiçbir hakka sahip olmak istemediğini söyleyenler ise yüzde 30 düzeyinde seyretti.

"AB ÜYELİĞİ, TÜRKİYE’YE EKONOMİK KALKINMA VE REFAH SAĞLAMAZ"

Türk halkının yüzde 46,8’i, AB’ye üyeliğin Türkiye’ye ekonomik kalkınma ve sosyal refah sağlamayacağını belirtirken, az farkla yüzde 41,9’luk kesimin ise AB üyeliğinin ülke ekonomisine katkı sağlayacağına inandığı tespit edildi. Katılımcıların yüzde 51,6’sı üyeliğin, ahlaki, dini, kültürel bir yozlaşmaya neden olmayacağını ifade ederken, üyelik Türkiye’nin hiçbir sorununu çözmez diyenlerin oranı yüzde 43 düzeyinde seyretti. Katılımcıların yüzde 59,4’ü AB üyeliğinin ülkenin demokratik değerlerini artırmasına katkısının olmayacağını belirtirken, yüzde 32,1’i ise olumlu yanıt verdi.

AB'NİN TÜRKİYE’YE İHTİYACI VAR

Araştırmaya katılanların yüzde 41’i AB’nin Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu düşünürken, yüzde 22’sinin de ikisinin de birbirine ihtiyacı olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. Buna göre sadece her beş kişiden birinin Türkiye’nin AB’ye ihtiyacı olduğuna inandığı belirlendi. AB’nin gelecekte gücünü koruyacağı fikrini paylaşanların oranı yüzde 32,9, gücü artar diyenlerin oranı yüzde 11,2 olarak belirlendi.

Areda Survey araştırdı: AB'ye üyelikte toplumsal destek yok
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Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkileri, başından itibaren inişli çıkışlı bir seyir izlemesine ve zaman zaman yaşanan sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi sürdürme konusundaki iradesi ve temasları her alanda devam ediyor. Türkiye'nin AB üyeliği önemini ve gerekliliğini korumayı sürdürürken, Türk halkının da bu konu hakkındaki görüşleri farklılık göstermeye devam ediyor. Araştırma şirketi Areda Survey'in gerçekleştirdiği “Türkiye açısından Avrupa Birliği (AB) Değerlendirmesi\" anketi de Türkiye ve AB arasındaki ilişkileri ve Türk toplumundaki dikkat çeken AB algısını gözler önüne serdi.<br>
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Areda'nın katılımcılara yönelttiği, “Sizce Türkiye AB'ye girmeli midir?\" sorusuna karşılık, Türk halkının yüzde 51'inden Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusunda destek gelmedi. Yüzde 48,6'lık oranla girmeliyiz cevabını verenler içerisinde, kadınlar, 25-34 yaş arası kişiler ve lisans mezunlarının çoğunluğu dikkat çekti. Buna bağlı olarak, AB'ye girmeliyiz diyenlerin ilk tercih nedeni ekonomik kalkınma olurken, AB'ye girmemeliyiz diyenlerin ise bağımsızlığı kaybetme kaygısı yaşadıkları tespit edildi.<br>
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AB'YE ÜYE OLMAK İSTEMEYENLER, TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZLIĞININ TEHLİKEYE GİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR<br><br>Türkiye AB'ye girmelidir diyenlerin yüzde 36,7'si, bu konuya ilişkin ekonomik istikrarın artacağını ve sürdürülebilir büyümenin sağlanacağını gerekçe gösterirken, sağlık, güvenlik ve eğitim gibi alanlarda standartların iyileşeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 10,7 olarak seyretti. Türkiye'nin AB'ye girmemesi gerektiğini savunanların yüzde 24,5'i Türkiye'nin egemenlik bağımsızlığının zarar göreceğinden endişeli olduğunu öne sürerken, yüzde 15,5'lik kısım ise AB'nin dağılacağını düşündüğünü ifade etti.
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“MERKEZ ÜLKE TÜRKİYE\"<br><br>“Türkiye'nin konumu ile ilgili hangi ifade size en uygundur?\" sorusuna cevap verenlerin yarıdan fazlası Türkiye'nin merkez ülke olduğunu düşünürken, her dört kişiden birinin Türkiye'yi Avrupa ülkesi olarak gördüğü belirlendi. Bu da Türkiye'nin son yıllarda uyguladığı bağlantısız ve çok yönlü dış politikanın topluma yansıdığını gösterdi. Dış politikanın merkez ülke anlayışıyla yürütülmesi gerektiğini savunanların oranı da yüzde 62 düzeyinde seyretti. Ankete göre, katılımcıların yüzde 50,7'si Türkiye'nin Avrupa ülkesi olduğunu söylerken, yüzde 49,3'ü ise Türkiye'yi bir Avrupa ülkesi olarak görmediğini ifade etti.
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YÜZDE 66'SI “TÜRKİYE HİÇBİR ZAMAN AB'YE ÜYE OLMACAK\" DİYOR<br><br>Araştırmaya katılanların yüzde 66'sı Türkiye'nin hiçbir zaman AB'ye üye olamayacağını düşündüğünü belirtti. Bu fikri savunanların başında 18-24 yaş aralığı, lise mezunları ve erkekler gelirken, yüzde 20,6'lık dilim uzun vadede, yüzde 14'lük dilim ise kısa vadede üyeliğin gerçekleşeceğine inandığını belirtti.
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ŞANGAY ALTERNATİF DEĞİL<br><br>Katılımcılara yöneltilen, “Türkiye, AB'ye alternatif olarak Şangay Beşlisine üye olmalı mıdır?\" sorusuna karşılık, kamuoyunda zaman zaman tartışılan ve AB'ye alternatif olarak Şangay'a dahil olma fikrinin toplumsal karşılığı bulunmadığı ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 61,1'lik kısmının olumsuz yanıt verdiği soruda, her on kişiden altısı, Şangay Birliğine karşı çıktığını ifade etti. Ayrıca, katılımcıların yüzde 90'lık oranla büyük bir çoğunluğu, AB'nin Türkiye konusunda adil yaklaşım sergilediğini düşünmediğini belirtirken, yüzde 10'luk kısım ise olumlu karşıladı.
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Türkiye genelinde 2 bin kişinin katıldığı ve 21-24 Mart tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden 'Profil Bazlı Dijital Panel Araştırması' CAWI ile gerçekleştirildi.
Areda Survey araştırdı: AB'ye üyelikte toplumsal destek yok
Areda Survey'in gerçekleştirdiği, "Türkiye açısından Avrupa Birliği (AB) Değerlendirmesi" araştırmasına göre, Türk halkının yüzde 51'i, Türkiye'nin AB'ye girmemesi gerektiğini savunuyor. Araştırma şirketinin yaptığı araştırma anketine 2 bin kişi katılım sağladı.


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