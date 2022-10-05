Arıtma tesisinden yükselen kötü kokuya çare bulamayan İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti heyetinin kamusal alana girmesine engel oldu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ile birlikte kentteki koku sorununa dikkat çekmek için sabah saatlerinde Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'ne gitti.

TESİSTEN KÖTÜ KOKULAR YAYILIYOR

Tesisin etrafa yaydığı kötü koku sebebiyle beraberindeki ekiple birlikte bölgede denetim yapmak isteyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından engellendi.

AK PARTİ HEYETİ BELEDİYE GÖREVLİLERİ TARAFINDAN ENGELLENDİ

Kapıdaki güvenlik görevlilerinin set oluşturduğunu gören Sürekli, tepki göstererek, "Ne bu faşistlik? Terörist miyiz? Teröristlerle beraber olanları biliyoruz. Kendileri gibi zannetmesinler. Rezalet, güvenlik tedbiri alınmış. Basar, geçerim de duracak mısınız?" sözlerinin ardından giriş kapısına yöneldi. Bu sırada arbede yaşandı. Daha sonra Sürekli ile diğer partililer, içeri girdi.

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"SİZ CHP MİLİTANI MISINIZ?"

AK Parti'li Sürekli, özel güvenlik görevlilerine dönerek, "Arkadaşların hepsinin ismini alın, savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Bugüne kadar 10 tane açıklama yaptım, böyle bir şeyle karşılaşmadım. Kokuya battınız, ondan böyle yapıyorsunuz. Rezalet. Asker vaziyeti alıyorsunuz, siz güvenlik görevlisisiniz. Sizi mahkemeye de İçişleri Bakanlığı'na da şikayet edeceğim. Siz CHP militanı mısınız? Siz kamudan maaş alıyorsunuz. Sizin genel başkanınız gibi devlet kurumlarını basmıyoruz" dedi.

KAMUSAL ALANA GİRİŞİ ENGELLEDİLER

AK Parti'li Sürekli ve beraberindeki ekibin kamusal alana girmesine engel olmaya çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi görevlileri arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginliğin ardından alana giren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, burada yeni bir açıklama yaptı. Sürekli, şu ifadeleri kullandı:

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Yüzyılın en büyük koku sorununu, bu dönemde yaşattılar. Yüzyılın en büyük koku sorununu CHP'li Tunç Soyer döneminde yaşadık, yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz. Bunlar iyi günlerimiz. Bütün telaşları bundan. Herkes Ay'a gidiyor, AK Parti hükümeti Türkiye'yi Ay'a götürüyor; bunlar İzmir'de bizi yaya bırakıyor. Koku sorununa 4 yıldır dikkat çekiyoruz. Cumhurbaşkanı'mız bu konuyu 10-15 yıldır önemsiyor, açıklıyor, bu konuya vurgu yapıyor. CHP belediyeciliği demek; çöp, çamur, çukur"

OYNAT 01:38 Arıtma tesisindeki kötü kokuya çare bulamayan İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti heyetinin kamusal alana girmesine engel oldu İzmir Çiğli'de bulunan atık su arıtma tesisinin bitmeyen koku sorunu sebebiyle beraberindeki ekiple birlikte bölgeye denetime giden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından engellendi. Görevliler tarafından kamusal alana girmesi engellenen Sürekli, 'Yüzyılın en büyük koku sorununu CHP'li Tunç Soyer döneminde yaşadık, yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz. Bunlar iyi günlerimiz. ' sözleriyle tepki gösterdi.

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