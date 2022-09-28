Gündem Tunç Soyer faturayı vatandaşa kesti İzmirde suya gelen zamlara bir yenisi daha eklendi
POLİTİKA

Tunç Soyer faturayı vatandaşa kesti: İzmir'de suya gelen zamlara bir yenisi daha eklendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir ziyaretinde 'sosyal belediyecilik' vurgusu yapması sonrası İzmir'de, ocak ayından bu yana içme suyuna art arda gelen zamlara yenisi eklendi.

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Haber Merkezi Diğer
Tunç Soyer faturayı vatandaşa kesti: İzmirde suya gelen zamlara bir yenisi daha eklendi
Tunç Soyer

Geçtiğimiz hafta sonu bir takım temaslarda bulunmak ve açılışlara katılmak için İzmir'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal belediyecilik konusunda örnek gösterip öve öve bitiremediği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, faturayı yine 4 milyon İzmirliye kesti.

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TUNÇ SOYER'İ ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta kurmayları ile birlikte İzmir'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i öve öve bitiremedi. Kılıçdaroğlu'nun sosyal belediyecilikteki çalışmaları nedeniyle örnek gösterdiği Soyer, İzmirliye yine acımadı.

Enerji fiyatlarındaki artışı bahane ederek ocak ayında bu yana içme suyuna art arda zam yapan Soyer'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı İZSU Genel Müdürlüğü, içme suyuna yeniden zam kararı aldı. Kurumun resmi internet sitesinde açıklanan yeni tarifeye göre içme suyuna TÜİK'in açıkladığı aylık ÜFE oranında, yüzde 2.41 zam yapıldı.

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1 EKİM'DE YÜRÜRLÜĞÜ GİRECEK

1 Ekim tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni tarifeye göre daha önce konutlarda 0-10 metreküp tüketim için 17 lira 22 kuruş olan ton fiyatı 17 lira 64 kuruşa, 11-20 metreküp tüketimlerde ise ton fiyatı, 20 lira 48 kuruştan 20 lira 97 kuruşa yükseldi. Eylül ayında 38 lira 36 kuruş olan 21 metreküp ve üstü tüketimde ton fiyatı ise 39 lira 28 kuruş olarak açıklandı. Konut dışı tüketimlerde ise 0-10 metreküpte suyun ton fiyatı 34 lira 44 kuruştan 35 lira 20 kuruşa, 11-20 metreküp ise 40 lira 96 kuruştan 41 lira 95 kuruşa, 21 metreküp üstü ise 76 lira 72 kuruştan 78 lira 57 kuruşa çıktı. Yeni tarifenin 1 Ekim tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

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