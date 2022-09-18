Gündem Arızalanan Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler normale döndü
İSTANBUL

Arızalanan Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler normale döndü

İstanbul'da Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza nedeniyle yapılamayan seferlere yeniden başlandı. Öte yandan, bazı yolcular aksamaların sürekli olduğunu belirterek alkışlarla duruma tepki gösterdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Arızalanan Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler normale döndü
Üsküdar-Çekmeköy metrosu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, teknik arıza nedeniyle duran M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda seferlerin yapılmaya başlandığı belirtildi.

Arıza sırasında metro durağında bekleyenler, seferlerin yapılamaması nedeniyle yoğunluk oluşturdu.

Yolculardan tepki: Aksamalar sürekli oluyor

  • Bazı yolcular metrodaki aksamaların sürekli olduğunu belirterek alkışlarla duruma tepki gösterdi.

Seferlerin uzun süre yapılamaması nedeniyle otobüslerle gidecek yerlere ulaşmak isteyen yolcular, yakın duraklarda bekledi. Otobüslerde de metro duraklarından gelenler nedeniyle yoğunluk meydana geldi.

Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor
OYNAT 00:12
Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor
İstanbul'da teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yapılamıyor. Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı duyuruldu. Üsküdar Meydan'daki metro durağının girişinde güvenlik görevlileri metro çalışmadığı gerekçesiyle vatandaşları geri çevirdi. Ümraniye ve Çekmeköy yönüne giden İETT duraklarında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Metro İstanbul'da arıza: Otobüslere yönlendirilen vatandaşlar sosyal medyada İBB'ye isyan etti
GÜNDEM
Metro İstanbul'da arıza: Otobüslere yönlendirilen vatandaşlar sosyal medyada İBB'ye isyan etti

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza nedeniyle seferler durdu
GÜNDEM
Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza nedeniyle seferler durdu
5 gollü maçta Fırtına kazandı

5 gollü maçta 'Fırtına' kazandı

​Trabzonspor, 2-0 yenik duruma düştüğü maçtan galip ayrıldı.
Kadıköyde üst üste goller

Kadıköy'de üst üste goller

​Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor.
Azerbaycandan Pelosinin Ermenistandaki açıklamalarına tepki: Kabul edilemez

​Genel Başkan Devlet Bahçeli Kayseri'de konuşuyor.

KPSS'ye girenler dikkat

KPSS'ye girenler dikkat

Temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

​Son üç yılda tam 30 kez patladı: Caddeler yine göle döndü.

Herkes görmek için o ile akın ediyor.

​Yeni haftada tüm yurtta etkisini gösterecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.