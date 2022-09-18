Arızalanan Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler normale döndü

İstanbul'da Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza nedeniyle yapılamayan seferlere yeniden başlandı. Öte yandan, bazı yolcular aksamaların sürekli olduğunu belirterek alkışlarla duruma tepki gösterdi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, teknik arıza nedeniyle duran M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda seferlerin yapılmaya başlandığı belirtildi.
Arıza sırasında metro durağında bekleyenler, seferlerin yapılamaması nedeniyle yoğunluk oluşturdu.
Yolculardan tepki: Aksamalar sürekli oluyor
Bazı yolcular metrodaki aksamaların sürekli olduğunu belirterek alkışlarla duruma tepki gösterdi.
Seferlerin uzun süre yapılamaması nedeniyle otobüslerle gidecek yerlere ulaşmak isteyen yolcular, yakın duraklarda bekledi. Otobüslerde de metro duraklarından gelenler nedeniyle yoğunluk meydana geldi.