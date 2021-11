Arkeologları heyecanlandıran keşif

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, göreve gelir gelmez yaptığı girişimler ile Konuralp Antik Tiyatrodaki kazı çalışmalarının 12 ay boyunca devam etmesini sağlamıştı. Kazı çalışmalarının 12 aya çıkarılmasının ardından hızla devam eden çalışmalar neticesinde her geçen gün tiyatronun heybetli görüntüsü daha belirgin hale geliyor. Batı Karadeniz’in Efesi Konuralp Antik Kenti kazıları, gün be gün yeni tarihi parçaların bulunmasıyla arkeolojik açıdan büyük heyecan yaşanmasını da beraberinde getiriyor.



Tarihi M.Ö. 3’ncü yüzyıla dayanan Konuralp Antik Kentinin, hak ettiği şekilde Dünya kültür mirasına kazandırılması için ekipler titiz bir çalışma yürütüyor. Hava şartları müsaade ettiği sürece yoğun bir çalışma gerçekleştirilen alanda, kazılar sonucu çıkan parçalar da tarihi bölgenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

“Şevkimiz artmış durumda”

Yapılan çalışmalar ekseninde her gün ilgi uyandıran parçaların gün yüzüne çıkmasını sağladıklarını dile getiren Başkan Özlü, “Özverili şekilde çalışmalarını sürdürdüğümüz Antik Tiyatro alanımızda hemen her gün geçmiş tarihi bugünle buluşturuyoruz. Sahne binasının olduğu bölümde yaptığımız kazılarda alınlık parçalarının ortaya çıkması bizleri ziyadesi ile heyecanlandırdı.

Roma dönemini yansıtan sütunların üzerinde süsleme amaçlı kullanılan arşitrav elemanlarını görmek, akantüs yaprakları, yumurta ok silmeleri ve medusa başı ile eşsiz bezemelerin ortaya çıkartılmış olması şevkimizi de o derece arttırmış durumda. Kazılarımızı hava şartlarının elverdiği müddetçe hızlı bir şekilde devam ettirerek, olabilecek en kısa sürede ilimizin tarih turizmine başta olmak üzere, ülkemize ve dünya kültür mirasına hediye etmek istiyoruz. Çalışmaların bu seviyelere gelmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

