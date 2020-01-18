Gündem Arnavutköyde küçük kız 8 metrelik kuyuya düştü İnşaattaki çukura düşen çocuk titizlikle kurtarıldı
İSTANBUL

Arnavutköy'de küçük kız 8 metrelik kuyuya düştü: İnşaattaki çukura düşen çocuk titizlikle kurtarıldı

Arnavutköy'de küçük kız 8 metrelik kuyuya düştü: İnşaattaki çukura düşen çocuk titizlikle kurtarıldı

Arnavutköy'de 8 metrelik kuyuya düşen çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı. Titiz bir çalışma sonucu 8 metrelik kuyudan çıkarılan Betül B.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yaptı.

Haber Merkezi DHA
8 metrelik kuyudan çıkarılan Betül B.'nin sağlık durumu iyi.
8 metrelik kuyudan çıkarılan Betül B.'nin sağlık durumu iyi.

Arnavutköy'de ağabeyi ile birlikte bakkala giden 3 yaşındaki kız çocuğu, evine dönmek üzereyken bir inşaattaki kuyuya düştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken minik çocuğu Arnavutköy itfaiye ekipleri kurtardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaşındaki çocuk daha sonra hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA
Arnavutköy'de 8 metrelik kuyuya düşen çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy Mavigöl Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Ağabeyi ile birlikte bakkala giden 3 yaşındaki Betül B., daha sonra evin yolunu tuttu. Kaldırımda yürürken evinin yakınındaki bir inşaata ait 8 metrelik çukura düşen Betül B.'nin yardımına ağabeyinin haber vermesi üzerine annesi ve komşuları koştu.

DHA
Titiz bir çalışma sonucu 8 metrelik kuyudan çıkarılan Betül B.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yaptı.

İçerisinde su birikintisi de bulunan kuyudan minik çocuğu çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

  • Kısa sürede olay yerine gelen Arnavutköy itfaiye ekipler, Betül'ü düştüğü kuyudan çıkarmayı başardı. Titiz bir çalışma sonucu 8 metrelik kuyudan çıkarılan Betül B.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yaptı. Daha sonra hastaneye sevk edilen Betül B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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