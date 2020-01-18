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ANTALYA

Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse, 1 yıldır bulunamadı

Hortumda kaybolan Kader Buse 1 yıldır bulunamadı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, geçen yıl ocak ayında meydana gelen hortumda, annesinin kullandığı otomobilin dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar bulunamadı. Tüm aramalara rağmen çeşitli eşyaları dışında izine rastlanılamayan Kader Buse'nin acılı ailesi ise kemik tarama cihazıyla bölgenin taranması ve artık Ağva Deresi'nden ümitlerini kesmek istediklerini söylüyor.

Haber Merkezi DHA
Acılı anne Ayla Acar kemik tarama cihazıyla bölgenin taranması ve artık Ağva Deresi'nden ümitlerini kesmek istediklerini söylüyor.
Acılı anne Ayla Acar kemik tarama cihazıyla bölgenin taranması ve artık Ağva Deresi'nden ümitlerini kesmek istediklerini söylüyor.

Kemer'de, 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortum felaketinde, üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kayboldu.

O gün İl Jandarma Komutanlığı su altı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekipleri, jandarmaya bağlı kara ekipleriyle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter, su üstü ve su altı ekipleriyle yaklaşık 200 personelin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Dereye sürüklenen otomobil vinç yardımıyla bu şekilde çıkarılmıştı.


Aynı gün otomobil, dere yatağının orta noktasında bulundu ve vinçle çıkartıldı. Otomobilde yapılan aramalarda Kader Buse Acar'a ait bir iz bulunamadı.

AYAKKABISI VE ÇANTASI ÇIKTI

25 Ocak 2019 günü Kader Buse Acar'a ait çanta ve içindeki şarj cihazı, küpe, tarak ve şal gibi malzemeler, aracın sürüklendiği Ağva Deresi'nin ıslahında yan duvarları tutması için konulan kayaların arasında bulundu. Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları Ağva Deresi'nden denize doğru sürdürüldü.

  • Çalışmalar sonucunda 27 Ocak günü Ağva Deresi'nin denize döküldüğü noktanın sağ tarafında yer alan Çamyuva sahilindeki 4 yıldızlı otelin plajında Kader Buse Acar'a ait ayakkabının sol teki bulundu.

Su üstü ve su altı ekipleriyle yaklaşık 200 personelin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Ayakkabıyı inceleyen baba Ahmet Acar, kızına ait olduğunu onayladı. Bulunan bu eşyaların ardından çalışmalar yoğunlaşsa da 3 ay boyunca aralıksız olarak devam eden aramalarda Kader Buse Acar'dan başka bir iz bulunamadı. 100'üncü günde Acar ailesi kızları için gıyabi cenaze namazı kılınmasını istedi. Cenaze namazı Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve protokol üyelerinin de katılımıyla Kemer Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki Sanayi Camii önünde kılındı.

Kader Buse Acar

164 GÜN SONRA ARACIN PARÇASI BULUNDU

Arama çalışmaları bu günden sonra peyderpey hem karadan hem de denizden yapılırken, baba Ahmet Acar kızı Kader Buse'nin kaybolduğu otomobilin parçasını 164 gün sonra, 6 Temmuz 2019 Cumartesi günü dağlık alanda buldu. Bulunan bu parçanın ardından arama çalışmaları bu bölgede kadavra arama köpekleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapıldı, ama yine bir iz bulunamadı.

Baba Ahmet Acar, kendi imkanlarıyla tuttuğu dedektör yardımıyla arabaya ait ön tamponu buldu.

AİLE DEDEKTÖRLE ARAMA YAPTI

16 Aralık 2019'da sosyal medya hesabından yayın yapan baba Ahmet Acar, kızının kaybolmasının 326'ncı gününde Ağva Deresi yatağı içinde kendi imkanlarıyla tuttuğu dedektör yardımıyla arabaya ait ön tamponu bulduklarını yazdı.

Baba Ahmet Acar

Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları peyderpey sürdürülürken, baba Ahmet Acar ve eşi Ayla Acar'ın tek istekleri kemik tarama cihazıyla bölgenin taranması ve artık Ağva Deresi'nden ümitlerini kesmek olduğunu söyledi.

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