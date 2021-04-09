Gündem Artık her isteyen kıyıya iskele yapamayacak
ANKARA

​Artık her isteyen kıyıya iskele yapamayacak

Artık her isteyen kıyıya iskele yapamayacak

Sahillerde güneşlenme amacıyla kurulan iskelelerle ilgili düzenleme tamamlandı. Hazırlanan genelge ile iskele kirliliği son bulacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un imzaladığı genelge illere de gönderildi.

Mine Açar Yeni Şafak
​Artık her isteyen kıyıya iskele yapamayacak
Fotoğraf: Arşiv

Uzun zamandır tartışılan ve yeni bir rant kapısı haline gelen güneşlenme ve denize girme amaçlı iskelelere düzenleme geldi. Konu ile ilgili genelge tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanlığı imzasıyla hazırlanan ve illere gönderilen genelgeyle sahillerde güneşlenme iskelelerinin yer seçimi kurallara bağlandı. İskele genelgesine göre artık rekreaktif amaçlı iskeleler denize girilmesinin mümkün olduğu kumluk, çakıllık kıyı alanlarında yapılamayacak. Sadece denize girmenin ve kıyıda güneşlenme imkanının bulunmadığı, kıyının kayalık karakter gösterdiği alanlarda yapılabilecek.

Adana'da deniz karardı: Kirlilik nedeniyle Akyatan Lagünü'nün girişi kapatıldı
FOTOĞRAF 28
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Karataş ilçesindeki Harb- İş sahilinde dün saat 15.15 sıralarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizin üzerinde kıyıya doğru hızlı şekilde ilerleyen kirliliği fark etti, Adana Valiliği'ne bildirdi.
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Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede sahile ulaşan ve türü henüz bilinmeyen madde nedeniyle sahil şeridinin rengi değişti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler denizden kum ve su örnekleri aldı.
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Kirliliğin, göçmen kuşların kışladığı Akyatan Lagünü’ne ulaşması üzerine Karataş Belediyesi ekipleri, lagünün denizle buluştuğu noktayı önlem amacıyla kapattı.
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Adana Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Yapılan ilk incelemede Harb- İş sahilinde yaklaşık 3 kilometrelik sahil şeridi ve kıyıdan denize doğru yaklaşık 300 metre mesafelik alanda siyah renkli, dokunulduğunda yağ tabakası izlenimi veren, gemi kaynaklı atık bulunduğu tespit edilmiştir ifadelerine yer verdi.
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Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz da Akyatan Lagünü önüne gelerek incelemelerde bulundu. Başkan Topuz, lagünün Ramsas Sözleşmesi ile korunan doğal sit alanı olduğunu söyledi.
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Topuz, Karataş 67 kilometre uzunlukta bir sahile sahip. Dün denizde kahverengi petrol benzeri türevi tarzında bir atığın sahillerimize doğru geldiğini gördük. İlk etapta 3 kilometre uzunluğunda 300 metre mesafeden bahsediliyordu. Bugün yaptığımız incelemelerde hemen hemen 20 kilometreye kadar uzadığını bir uçtan diğer uca genişlediğini gördük. Hava koşulları nedeniyle ne kadar yayıldığını tespit edemiyoruz.
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Sahil güvenlik ekipleri Kıbrıs açıklarından geldiğini düşünüyor. Büyükşehir belediyemiz ve DSİ ekiplerimizle birlikte ortak bir çalışma başlatarak lagünün içine pisliğin girmesine engel olmaya çalışıyoruz. Bugün içerisinde test sonuçları alacağımızı düşünüyorum. Sonuçlar çıkınca hızlı bir şekilde temizlik çalışmalarına başlayacağız dedi.
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Karataş ilçesinde yaklaşık 450 tekne ile balıkçılığın yapıldığını söyleyen Başkan Topuz, ‘’Bu kirlilikten balıklarımızın nasıl etkileneceğini henüz bilmiyoruz. Bizim için en büyük sıkıntı bu. Önlemlerimizi almaya devam edeceğiz. İçimizi kanatan bizi üzen bir olayla karşı karşıyayız. Nedeni hala bilinmiyor. Analizler sonucunda bunun sorumluları cezalandırılacaktır. Biz ise bu alanı eski haline nasıl getireceğimiz konusunda çaba sarf etmeye devam edeceğiz’’ diye konuştu.
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Harb-İş Sahili'nde balık restoranı işleten Göknur Şaş (28) dün öğle saatlerinde fırtınanın çok kuvvetli esmesi nedeniyle denizde karartı gördüğünü ve ilk başta bu kirliliği çamur sandığını belirtti.
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Şaş, Deniz kıyısına indiğimde sıvı bir maddeyle karşılaştım. Ekipler gelip inceleme yaptı. Sudan numune aldılar. Daha sonra gemilerden atılan bir atık olduğunu öne sürdüler. Harb-İş Sahili Türkiye’nin en güzel sahillerinden. Akyatan Lagünü’ne 500 metre mesafedeyiz. Belediye ekipleri de önlem amaçlı kapattı. İnşallah bu madde balıklarımıza zarar vermez diye konuştu.
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Adana'da deniz karardı: Kirlilik nedeniyle Akyatan Lagünü'nün girişi kapatıldı
Adana'nın Karataş ilçesinde Harb-İş sahili ve koruma altındaki Akyatan Lagünü'nde gemi atıkları nedeniyle deniz siyaha boyandı. Adana Valiliği, bölgeye ekip göndererek inceleme başlattı. Denizde oluşan kirlilik nedeniyle pek çok türde göçmen kuşun kışladığı Akyatan Lagünü, denizle buluştuğu noktada önlem amacıyla kapatıldı.

Ticari kullanım yok

  • Hatırlanacağı üzere 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte sahillerde yapılacak rekraktif amaçlı iskelelere ilişkin ilk düzenleme 2020 yılında yapılmıştı. Bu defa iki bakanlık daha titiz bir çalışma yaptı. Yeni çalışmada iskelelerinin yer seçiminin yanı sıra hangi malzemelerin kullanılacağı, hangi amaçla kullanılacağı ve nasıl yapılacağına kadar birçok ayrıntıya genelgede yer verildi. Buna göre rekreaktif amaçlı iskeleler çevreye duyarlı, sökülüp takılabilir ahşap ve benzeri malzemeden yapılacak. Yalnızca denize girme, güneşlenme ve amatör su sporları gibi faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılacak. Hiçbir suretle deniz taşıtı yanaştırılamayacak, bağlanmayacak. Kıyının kamuya açık kullanımı engellenmeyecek ve ticari faaliyet amacıyla kullanılmayacak.

100 metrekare şartı

Genişliği üç metreyi, kıyı çizgisinden itibaren toplam alanı 100 metrekareyi aşmayacak. Aralarında kuş uçuşu en az 150 metre mesafe bulunacak.

Gürültüye karşı 46 şehre bariyer
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Gürültüye karşı 46 şehre bariyer

İzinsiz olanlara yıkım

Kiralaması yapılmış iskelelerden, kalan izin süresi; 31/12/2030 tarihinden önce sona erenler izin süresi sonuna kadar, 31/12/2030 tarihinden sonra olanlar ise en çok 31/12/2030 tarihine kadar kullanılabilecek. Yapı kayıt belgesi bulunan iskelelerden, genelgede belirtilen kurallara uygun olduğu komisyonca tespit edilenler; 3 ay içinde gerekli izinleri tamamlar ise en çok 31/12/2030’a kadar izinlendirilebilecek. Onaylı imar planı bulunmamakla birlikte ön izin sözleşmesi devam eden veya imar planı bulunsa bile ön izin/kullanım izni irtifak hakkı sözleşmesi veya kira sözleşmesi bulunmayan iskeleler; Genelgede belirtilen kurallar kapsamında değerlendirilecek. Ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı yapılmış, yapım amacına aykırı kullanılanlar hakkında 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince yıkım işlemleri uygulanacak.

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