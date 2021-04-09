​Artık her isteyen kıyıya iskele yapamayacak

Sahillerde güneşlenme amacıyla kurulan iskelelerle ilgili düzenleme tamamlandı. Hazırlanan genelge ile iskele kirliliği son bulacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un imzaladığı genelge illere de gönderildi.
Uzun zamandır tartışılan ve yeni bir rant kapısı haline gelen güneşlenme ve denize girme amaçlı iskelelere düzenleme geldi. Konu ile ilgili genelge tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanlığı imzasıyla hazırlanan ve illere gönderilen genelgeyle sahillerde güneşlenme iskelelerinin yer seçimi kurallara bağlandı. İskele genelgesine göre artık rekreaktif amaçlı iskeleler denize girilmesinin mümkün olduğu kumluk, çakıllık kıyı alanlarında yapılamayacak. Sadece denize girmenin ve kıyıda güneşlenme imkanının bulunmadığı, kıyının kayalık karakter gösterdiği alanlarda yapılabilecek.
Hatırlanacağı üzere 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte sahillerde yapılacak rekraktif amaçlı iskelelere ilişkin ilk düzenleme 2020 yılında yapılmıştı. Bu defa iki bakanlık daha titiz bir çalışma yaptı. Yeni çalışmada iskelelerinin yer seçiminin yanı sıra hangi malzemelerin kullanılacağı, hangi amaçla kullanılacağı ve nasıl yapılacağına kadar birçok ayrıntıya genelgede yer verildi. Buna göre rekreaktif amaçlı iskeleler çevreye duyarlı, sökülüp takılabilir ahşap ve benzeri malzemeden yapılacak. Yalnızca denize girme, güneşlenme ve amatör su sporları gibi faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılacak. Hiçbir suretle deniz taşıtı yanaştırılamayacak, bağlanmayacak. Kıyının kamuya açık kullanımı engellenmeyecek ve ticari faaliyet amacıyla kullanılmayacak.
100 metrekare şartı
Genişliği üç metreyi, kıyı çizgisinden itibaren toplam alanı 100 metrekareyi aşmayacak. Aralarında kuş uçuşu en az 150 metre mesafe bulunacak.
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İzinsiz olanlara yıkım
Kiralaması yapılmış iskelelerden, kalan izin süresi; 31/12/2030 tarihinden önce sona erenler izin süresi sonuna kadar, 31/12/2030 tarihinden sonra olanlar ise en çok 31/12/2030 tarihine kadar kullanılabilecek. Yapı kayıt belgesi bulunan iskelelerden, genelgede belirtilen kurallara uygun olduğu komisyonca tespit edilenler; 3 ay içinde gerekli izinleri tamamlar ise en çok 31/12/2030’a kadar izinlendirilebilecek. Onaylı imar planı bulunmamakla birlikte ön izin sözleşmesi devam eden veya imar planı bulunsa bile ön izin/kullanım izni irtifak hakkı sözleşmesi veya kira sözleşmesi bulunmayan iskeleler; Genelgede belirtilen kurallar kapsamında değerlendirilecek. Ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı yapılmış, yapım amacına aykırı kullanılanlar hakkında 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince yıkım işlemleri uygulanacak.