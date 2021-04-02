Gürültüye karşı 46 şehre bariyer

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gürültü kirliliğinin çevre ve insan sağlığına zararlarını önlemek için bariyer çalışmaları yürütüyor. 46 ilin gürültü haritası tamamlandı. Bursa, Mersin, Kayseri, Konya, Sivas, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Bolu ve Balıkesir illerinin ise çevresel gürültü eylem planı hazırlandı. Kahramanmaraş, Trabzon, İzmir, Tekirdağ, Gaziantep, Eskişehir ve Ankara’nın eylem planı hazırlıkları ise sürüyor. Vatandaşların yoğun yaşadığı parklar, bahçeler, konutlar, yaşam alanlarında gürültü haritaları sayesinde insan sağlığını etkileyebilecek alanlara gürültü bariyerleri yapılıyor.

Gürültü eylem planı tamamlanan İstanbul, Kocaeli, Bursa, Mersin, Konya ve Bolu’da 60 bin metrekare gürültü bariyerinin yapımı hedeflendi. Şu ana kadar toplamda 5 bin 737 metrekare gürültü bariyeri tamamlandı.

ÇEVRE DOSTU SOKAK ARTIYOR

Ayrıca Bakanlık koordinasyonunda 3 bin kilometre bisiklet yolu, 3 bin kilometre yeşil yürüyüş yolu, 60 kilometre çevre dostu sokak ve 60 bin metrekarelik gürültü bariyerinin 2023 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.