Gündem TIR dorsesinde ölüme terk edilen atların sahibine 35 bin lira para cezası
ARTVİN

TIR dorsesinde ölüme terk edilen atların sahibine 35 bin lira para cezası

Artvin’ de bir tırın dorsesinde ölüme terk edilen atların sahibine hayvan refahı yasası kapsamında 35 bin 700 lira para cezası kesilirken, dorsede bulunan 33 at ve bir tay koruma altına alındı. Ruam testi negatif çıkan atlar ise yediemin olarak sahiplendirilecek.

Haber Merkezi İHA
Artvin haber: TIR dorsesinde ölüme terk edilen atların sahibine 35 bin lira para cezası
Atların sahibi E.Ş.’ye ise hayvan refahı yasası kapsamında toplam 35 bin 700 lira para cezası kesildi.

Kars’tan Kırgızistan’da bir düğün ziyafeti için kesime götürülmek üzere bir tıra yüklenen ancak tır şoförü Sarp Sınır Kapısı’ndan geçemeyeceğini anlayınca Artvin’in Hopa ilçesinde bulunan tır garajında ölüme terk edilen 38 at için gönüllüler ve sanatçılar seferber olmuştu.

İHA
İHA
İHA

6 Ağustos Cuma günü yaşanan olay sonrası Artvin Valiliğince, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, bitkin ve olan atlar tırdan indirilmiş polis bariyeri ile etrafı çekilerek bakımları ve tedavilerine başlanmıştı. Çipleri olmayan atlara ekiplerce çip takılırken, yapılan tedavilere rağmen 5 at ölürken, bir at ise doğum yapmıştı.

Bu nasıl vicdansızlık: Hasta atlarla sınırı geçemeyeceğini anlayınca ölüme terk ettiler
FOTOĞRAF 16
Title
Alınan bilgiye göre, ilçenin Tarzioğlu virajındaki tır parkına çekilen Gürcistan plakalı tırın dorsesindeki atları gören çevredekiler ne yapacağını şaşırdı. O anları cep telefonu kameraları ile kaydeden vatandaşlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve belediye ekiplerine haber verdi.
Title
Dorsedeki 10’un üzerindeki atların bazılarının telef oldukları, bazılarının baygın şekilde yattıkları, bazılarının ise kan kustukları ve hasta oldukları gözlenirken, atların çaresiz anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
Title
Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yapılan incelemede tır şoförünün Şerafettin Civelek isimli şahıs olduğu belirlendi. Tır garajına gelen Şerafettin Civelek atların Kırgızistan’da bir düğünde verilecek ziyafette kesilmek üzere bu ülkeye götürdüğünü belirterek ”Kars’tan tıra yüklediğimiz hayvanları Kırgızistan’a götürmek üzere yola çıktım.
Title
Sarp Gümrük Kapısı’na varmadan hayvanların hastalandığını görünce kapıdan geçemeyeceğimi anladım ve geri döndüm. İlk boş alan bulduğum yere aracı park ettim ve olan manzaraları görünce bende üzüldüm” dedi.
Title
Öte yandan atları gören ve isminin Alev olduğu öğrenilen Hopalı bir hayvansever ölü ve hasta atları görünce gözyaşlarına boğuldu. Aç ve susuz kalan hayvanlara belediye zabıta ekipleri ve hayvan sever kadın su ve yemek vermeye çalıştı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Bu nasıl vicdansızlık: Hasta atlarla sınırı geçemeyeceğini anlayınca ölüme terk ettiler
Artvin'in Hopa ilçesinde tır garajına park edilen Gürcü plakalı bir tırın dorsesindeki atların Kars'tan Kırgızistan'a götürülmek üzere yola çıkartıldıkları ancak atların hastalanması ve bazılarının ölmesi üzerine şoförü tarafından tır garajında kaderlerine terk edildiği ortaya çıktı. HAyvanlardan bazıları telef olurken, bazılarının baygın şekilde yattığı, bazılarının ise kan kustukları görüldü.

Nurcan Dizdaroğlu
İHA
Nurcan Dizdaroğlu

Adli ve idari soruşturma devam ederken atlarda sıkça görülen ruam hastalığı için de önceki gün test yapıldı. 72 saat sonra çıkan test sonucunda atların negatif olduğu anlaşılınca, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 33 at ve bir tayı sahibinden alarak bakım ve korunmasına karar verdi. Atların sahibi E.Ş.’ye ise hayvan refahı yasası kapsamında toplam 35 bin 700 lira para cezası kesildi.

Atlar koruma altına alındı.
İHA
Atlar koruma altına alındı.

E.Ş, atları geri almak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne dilekçe verse de atlar yediemin olarak sahiplendirilecek. Şu ana kadar atları sahiplenmek üzere Artvin’de faaliyetlerde bulunan Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) ve İstanbul’dan Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği (WARF) başvuru yaptığı öğrenildi.

Hayvansever Nurcan Dizdaroğlu atların başında 6 gündür nöbet tuttuklarını söyledi.
İHA
Hayvansever Nurcan Dizdaroğlu atların başında 6 gündür nöbet tuttuklarını söyledi.

"6 gündür nöbetteyiz"

Hayvanları tır üzerinde ölmek üzereyken gören Nurcan Dizdaroğlu, göz yaşlarını tutamamış, göz yaşlarıyla kovalarla hayvanlara su vermişti. Dizdaroğlu ise o anları şu şekilde anlattı:

  • "İnsanlığın ve vicdansızlığın böylesi olur mu ? Bir dorseye nasıl 38 at sığar. Üstelik çip ve gerekli belgeleri olmadan nasıl yurt dışına çıkartılmaya çalışılır. Atların tır üzerindeki hallerini hiç unutmayacağım. 6 gündür burada nöbetteyiz. Bir an önce yasal işlemlerin hızlandırılması ve şahısların yargılanmasını istiyorum.”

Kırgızistan'a götüreceği atları TIR parkında ölüme terk etti: Haluk Levent devreye girdi
FOTOĞRAF 8
Title
Hopa ilçesinde yer alan Tarzioğlu mevkisindeki TIR parkına çekilen Gürcistan plakalı TIR'ın dorsesinde başıboş atları gören çevredekiler, durumu polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemelerde; bir nakliyat firması aracılığıyla Kars'tan yüklenen atların Kırgızıstan'a götürmek istendiği, ancak Sarp Sınır Kapısı'nda gümrükte yaşadığı sorun nedeniyle sürücü Ş.C.'nin geri döndüğü tespit edildi.
Title
İfadesi alınan sürücü ve firma hakkında soruşturma başlatılırken, dorsede yer alan 38 attan 5'inin öldüğü, bazılarının da sağlık sorunları yaşadığı anlaşıldı. İlçe sakinleri ve zabıta ekipleri ölüme terk edilen ve su verip beslemeye çalıştığı atlar, İlçe Tarım Müdürlüğü'nce bakım ve tedaviye alındı.
Title
Bakıma alınan atlarla ilgili bazı testler yapılıp, numuneler alındığı, çıkacak sonuçlara göre atların akıbetine karar verileceği belirtildi.
Title
ATLARIN ÇARESİZ ANLARI KAMERADA <br><br> Bu arada TIR dorsesinde kaderine terk edilen atların çaresiz anları, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, atlarının bazılarının öldüğü, bazılarının baygın şekilde yattığı, bazılarının ise kustukları görüldü.
Title
HALUK LEVENT, ATLARI SAHİPLENMEK İSTEDİ <br><br> Öte yandan sanatçı Haluk Levent de, ilçeye gelip, sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunduğu atları sahiplenmek istediklerini söyledi. 'Hopa’dayız. Kırgızistan’a kesilmek üzere gönderilen atlara ulaştık. Maalesef 5 at feci bir şekilde ölmüş. Yaralı halde atlar da var' notlu paylaşım yapan Levent, Dünden beri tüm Türkiye'yi meşgul eden bir durum var. Hopa'da durdurulan ve yakalanan bir TIR'da yaklaşık 38 atımız vardı. 5 tanesi ölü bulundu içinde. Büyük bir ihtimalle Kırgızistan'a kesime gönderiliyordu. Ve bir yavrumuz oldu bu yavrumuz dün akşam doğdu. Biz hepsini bir şekilde toparlamaya çalışıyoruz. Tarım il Müdürlüğü'ne dilekçemizi vereceğiz ve almaya çalışacağız ifadelerinde bulundu.
Title
Kırgızistan'a götüreceği atları TIR parkında ölüme terk etti
Title
Kırgızistan'a götüreceği atları TIR parkında ölüme terk etti
Title
Kırgızistan'a götüreceği atları TIR parkında ölüme terk etti
Kırgızistan'a götüreceği atları TIR parkında ölüme terk etti: Haluk Levent devreye girdi
Kars'tan yüklediği atları Kırgızıstan'a götürmek üzere yola çıkan ancak gümrükte yaşadığı sorun nedeniyle geri dönen TIR'ın sürücüsü, dorsesindeki 38 at bulunan aracını, Artvin'in Hopa ilçesindeki TIR parkına çekti. Dorsede 2 gündür kaderine terk edilen atlardan 5'i ölürken, bazı atlar da hastalandı. İlçe sakinlerinin su verip beslemeye çalıştığı atlar, İlçe Tarım Müdürlüğü'nce bakım ve tedaviye alındı. Polis ekipleri, sürücü ve nakliyeci firma hakkında soruşturma başlatırken, bölgeye gelen sanatçı Haluk Levent de sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunduğu atları sahiplenmek istediklerini söyledi.


Abone Ol Google News
Ağaçlar PKKnın emriyle yakıldı

'Ağaçlar PKK'nın emriyle yakıldı'

​PKK'dan kaçan Biçer örgütün kirli yüzünü anlattı.
Tsunami uyarısı yapıldı

Tsunami uyarısı yapıldı

​Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem.
Sosyal medyayaolumlu bakmıyorum

'Sosyal medyaya
olumlu bakmıyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

​Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

'Güvenli bölgeleri terk etmeyin'

'Güvenli bölgeleri terk etmeyin'

​İçişleri Bakanlığı'ndan sel bölgesindeki vatandaşlara uyarı.

Bozkurt savaş alanı gibi

Bozkurt savaş alanı gibi

​Sel sularına kapılan 5 kişi yaşamını yitirdi.

​Bozkurt Belediye Başkanı Yanık: İlçemizin yok oluşunu seyrediyoruz.

Antalya'yı duman kapladı

Antalya'yı duman kapladı

Burdur'da çıkan orman yangını neden oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.