Artvin’de heyelan: Kız istemeye giden 11 kişilik aile mahsur kaldı

Artvin’in Yusufeli ilçesine akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanda Bıçakçılar, Özgüven, Balcılı ve Taşkıran köyleri ulaşıma kapandı. Bu sırada Bıçakçılar köyüne kız istemeye giden 11 kişilik aile ve Özgüven köyüne pikniğe giden 10 kişilik grup heyelan nedeniyle mahsur kaldı.
Haberi alan ekipler böğle de yoğun bir çalışma başlattı. İlçe Özel İdare ekipleri iş makineleri yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.
Artvin’de heyelan nedeniyle 4 köy ulaşıma kapandı kız istemeye giden aile mahsur kaldı
FOTOĞRAF 31
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yoğun yağış sonrasında Ezine Çayı’nın taşması ile yaşanan sel felaketinin bilançosu gün ağarınca daha çok belli oldu.
Havanın aydınlanması ve suların çekilmesi ile dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü.
Öte yandan AFAD ekiplerinin çöken binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları da sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı.
JAK timleri de sualtı ve üstü arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Görüntüler korkunç: Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel felaketinde bilanço gün ağarınca belli olurken görüntüler ise deprem sonrasını andırdı. Sel felaketi sonrası dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Çöken binalar havadan görüntülendi.
Kız istemeye giderken mahsur kalan 11 kişilik aile ve pikniğe giderek mahsur kalan 10 kişilik grup ekiplerce kurtarıldı. Köy yolları ulaşıma açılarak mahsur kalan 21 kişi sağ salim bulundukları yerden ilçe merkezine indirildi.
Artvin’de heyelan nedeniyle 4 köy ulaşıma kapandı kız istemeye giden aile mahsur kaldı
İlçe Özel İdare Müdürü Mahmut Öztürk burada yaptığı açıklamada, “Yağmur nedeniyle meydana gelen heyelanda 4 köyümüz ulaşıma kapandı. İki farklı bölgede ise 21 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlarımızın olduğunu duyunca bizlerde tedirgin olduk. Yolu aça aça gittik, vatandaşlarımıza ulaştık. Şükür iki ekipte kurtarıldı. Durumları iyi, sağlıklı bir şekilde ilçe merkezine ulaştırdık” ifadelerine yer verdi.
FOTOĞRAF 17
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde başlayan yağmur sonrasında Ezine Çayı’nın da taşması ile birlikte sel felaketi yaşandı. İlçenin büyük bölümü sular altında kalırken bölgeye hemen AFAD, UMKE ve JAK timleri gönderildi.
Ekipler arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürürken itfaiye ekipleri de araçların ulaşabildiği noktalardan vatandaşları tahliye etmeye devam ediyor.
Sel sularının tüm ilçe merkezini kapladığı Bozkurt’ta sel sularına gömülen binalarda mahsur kalanlar yüksek kat ve çatılara sığınarak kurtarılmayı bekliyor. Arama kurtarma çalışmaları gece geç saatlerde de devam ediyor.
Geceyi dışarda geçiren vatandaşlar ise zor anlar yaşıyor. Evlerine giremeyen, yakınlarından haber alamayan onlarca vatandaş, gelecek iyi bir haberi bekliyor.
İnşaata sığınmak zorunda kaldım <br><br> Sel felaketine dün öğlen saat 12.00’da yakalandığını anlatan ve saatlerdir günü dışarıda geçirmek zorunda kalan Sultan Özkan, “Ben sele yolda yakalandım. Evime ulaşamadım. Servisle hastanenin orada indim. Yaklaşık 3 saat hastanede mahsur kaldık. Bizi kurtarmak için araç geldi...
Hastane personelleri ile birlikte oradan tahliye olduk. Sonra bize, ‘yükseklere doğru çıkın’ dediler. Oralarda bekledik. Ben daha sonra komşumun evine gittim ama oradan da çıkmak zorunda kaldım. İnşaata sığınmak zorunda kaldım. Sonra yağmur azalınca dışarıya çıktım. Baktım ki felaket, felaket” dedi.
Hep duyuyor, görüyor, izliyorduk <br><br> Gördüğü manzarayı, ‘anlatılacak gibi değil’ cümlesiyle anlatan Özkan, şu ifadeleri kullandı: “Arabalar üst üste yığılmış, insanlar sele kapılmış. Kayıpların çok olduğu söyleniyor. Biri diyor 50 kayıp, biri diyor 150 kayıp. Bizde bilemiyoruz. Babam evde, kardeşim aradı ve iyi oluğunu söyledi. Kendisine ulaşamadım galiba şarjı bitti...
Ben gündüz saat 12.00’den bu yana dışarıdayım. Böyle bir olay hiç yaşamamıştım. Hep duyuyor, görüyor, izliyorduk. Allah bize de yaşattı. Bilmiyoruz sabah nasıl olur. Bu geceyi dışarıda geçireceğim. En azından güvenli”
“Zor gece” <br><br> Eşi ve 2 kızıyla birlikte Trabzon’dan, Kastamonu’ya gelen ve sele yakalanan Bahri Yazıcı ise “Benim çocuklarım hala evde. 5. katta mahsur kaldılar. Ben de eve giremiyorum. Telefonla görüştük, şarjım bitti. ‘Merak etmeyin, iyiyim’ dedim. Huzursuzlar, korkuyorlar ama eve de giremiyorum. Sağlık durumları iyi. 2 kızım var eşim de mahsur kaldı..
Kayınpederim burada onun yanına gelmiştik. Trabzon’dan gelmiştik, 4 gün sonra Bartın’a geçecektik. Maalesef böyle bir olayla karşılaştık. Böyle bir şeyle hiç karşılaşmamıştım. İnsanların kaçması, insanlar yüksek yerlere kaçmaya başladı. Büyük bir felaket. Zor gece. Bizim kaybımız yok o yüzden biraz daha rahatız ama başkaları için çok üzülüyoruz. Ölen çok diyorlar” şeklinde konuştu.
Selin vurduğu Kastamonu’da en zorlu, en acı gece yaşanıyor
Selin vurduğu Kastamonu’da en zorlu, en acı gece yaşanıyor
Selin vurduğu Kastamonu’da en zorlu, en acı gece yaşanıyor
Selin vurduğu Kastamonu’da en zorlu, en acı gece yaşanıyor
Selin vurduğu Kastamonu’da en zorlu, en acı gece yaşanıyor
Selin vurduğu Kastamonu’da en zorlu, en acı gece yaşanıyor
Selin vurduğu Kastamonu’da en zorlu, en acı gece yaşanıyor
Anlatılacak gibi değil: Selin vurduğu Kastamonu’da en zorlu en acı gece yaşandı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinden sonra en zorlu ve en acı gece yaşandı. Evlerine giremeyen, yakınlarından haber alamayan onlarca vatandaş, geceyi dışarda geçirdi. Gördüğü manzarayı, 'anlatılacak gibi değil' cümlesiyle anlatan Sultan Özkan “Arabalar üst üste yığılmış, insanlar sele kapılmış. Böyle bir olay hiç yaşamamıştım. Hep duyuyor, görüyor, izliyorduk. Allah bize de yaşattı. Bilmiyoruz sabah nasıl olur. Bu geceyi dışarıda geçireceğim. En azından güvenli” ifadelerini kullandı.
FOTOĞRAF 7
Sağlık Bakanlığının talimatıyla, Bozkurt ilçesinde bulunan Yeni Cami içerisine kurulan hastanede, selde yaralanan ve kronik rahatsızlıkları olan hastalar tedavi edilmeye başlandı.
Sedye kurulumları gerçekleştirilen ve çeşitli ilk yardım malzemeleri temin edilen hastanede aynı anda 10 hastaya ilk yardım hizmeti verebilecek kapasitede olduğu kaydedildi.
Hastanenin içinde acil tıp uzmanı doktor, hemşire, UMKE ekibi, Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ve paramedik görev yapıyor.
Burada ilk tedavisi yapılan hastaların, Acil Servis ekiplerince Kastamonu'ya götürüleceği belirtildi.
Selden etkilenen ve hastanede tedavi altına alınan İrfan Çınar, yetkililere teşekkür ederek, Ben daha önce böyle bir felaket görmedim. Ben 5. kattaydım, 3 buçuk metre binayı su bastı, bir arkadaşımız maalesef sele kapıldı. Şu an bir sıkıntımız yok, evimden aldılar, koluma girdiler, buraya getirdiler ambulansla. Karnımızı doyurdular, yalnız acımız büyük. Bizimle çok ilgileniyorlar, Allah devlete zeval vermesin diye konuştu.
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde caminin içine sahra hastanesi kuruldu
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde caminin içine sahra hastanesi kuruldu
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde caminin içine sahra hastanesi kuruldu
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince (UMKE), bir caminin içine sahra hastanesi kuruldu.