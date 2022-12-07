Asgari ücret anket sonu açıklandı

ÇALIŞMA BAKANI BİLGİNDEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASIÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise Asgari ücret temel ücret oldu diye bir eleştiri var. Asgari ücretli oranı yüzde 37 civarında. Bilgisizliğe dayanan bir eleştiri. Asgari ücretin şöyle bir etkisi var. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman reel ücretler de nominal ücretler de o düzeyde yeniden ayarlanıyor. Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izlediğimizi belirtmeliyim. dedi.