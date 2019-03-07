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POLİTİKA

Asıl beka sorunu Kılıçdaroğlu’dur

“Türkiye’nin beka sorunu yok” sözleriyle yeni bir skandala imza atan CHP lideri Kılıçdaroğlu’na tepkiler sürüyor. AK Partili Turan, Kılıçdaroğlu’nu “HDP ruhuna bürünmekle” eleştirirken, MHP’li Akçay’da CHP Lideri’nin beka sorunu haline geldiğini belirtti

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Bülent Turan
Bülent Turan

Bir televizyon programında "Türkiye'nin beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği teröristler mi bize saldıracak?" sözleriyle skandala imza atan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler devam ediyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu talihsiz açıklamalar Kemal Kılıçdaroğlu ve sözde ittifakın yaşadığı büyük buhranın yansımalarının bir sonucudur" dedi. Turan, "Cumhur İttifakı olarak milletçe vurguladığımız beka meselesini kendince eleştirmek için, 'ABD’nin desteklediği teröristler bize saldırmaz' diyor. YPG dediğimiz, terörist bir örgüttür, PKK’dır. Eli kanlı teröristlere karşı milli güvenliğimizi ve devlet bekamızı korumamızı, bu teröristlerin ve onların gölge hamilerinin insafına mı bırakacağız?" diye sordu.

ESKİ TÜRKİYE HASRETİ

"Kılıçdaroğlu bir an önce aklını başına almalıdır" diyen Turan, sözlerine şöyle devam etti: "Bu, muhalefet değildir. Bu ülkemizi bölmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürmektir. Kılıçdaroğlu, bazı odakların istediği 'Yes sir' sözde lider profilini belli ki içinde hissediyor. Rol belirleyen yeni Türkiye değil de rol verilen eski Türkiye hasreti çekiyor. Konuşan Kılıçdaroğlu mu HDP eş başkanı mı belli değil. Kemal Kılıçdaroğlu, en büyük beka sorunu olmaya başlamıştır."

GAFLET VE DELALET

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da "Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri bizzat kendisinin bir beka sorunu haline geldiğini göstermektedir. Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlığına, emperyalizmin taşeronu terör örgütlerine sahip çıkıyor. Daha önce YPG’yi 'kendi vatanını korumak için örgütlenmiş bir oluşum' olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu’nun PYD/YPG’nin ülkemize yönelik bir tehdit olmadığını göstermeye çalışması gaflet ve delalettir. PYD’yi terör örgütü olarak görmeyen Kılıçdaroğlu’nun bekanın değil belanın içinde saf tuttuğu açıktır" ifadelerini kullandı.

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  • Sessiz tasfiye
  • Seçimin gölgesinde iç hesaplaşmanın yaşandığı CHP'de 31 Mart sonrası için hesaplar yapılıyor. 24 Haziran'dan sonra Kılıçdaroğlu ve yönetimine karşı isyan bayrağı açan muhalif delegeler tasfiye ediliyor.
  • Yerel seçimler nedeniyle ara verilen tasfiyeler bu sefer 1 Nisan'da yapılacak olası bir değişim isteği için devam ediyor. Muhalefetin muhtemel bir olağanüstü kurultay isteğinin önüne geçmek için üzerlerinde sallandırılan disiplin kılıcı yeni bir taktikle tekrar devreye sokuldu. Genel Merkez yönetimi seçim sürecinde göze batmamak için disiplin istemleri için il ve ilçe başkanlıklarını harekete geçirdi. Muhalif tavır alan delegeler il ve ilçe başkanlıklarınca disipline sevk ediliyor.
  • Disiplin isteminin son örneği Balıkesir'de yaşandı. Ayvalık'ta aralarında belediye başkan aday adaylarından Asım Sürer'in de bulunduğu muhalif 9 kişi disipline sevk edildi. Bu kişilerin disipline sevkedilme gerekçeleri ise muhalif tavırlarını sürdürerek parti suçu işlemek. Önümüzdeki günlerde bu yönteme başvurulup muhalif delegelerin yavaş yavaş tasfiye edileceği belirtiliyor.

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