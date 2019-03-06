Kılıçdaroğlu hep bunu yapıyor

Türkiye’nin geçtiği her kritik süreçte skandal açıklamalara imza atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçim öncesi de geleneğini bozmadı. Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında, “Türkiye’nin beka sorunu yok, ABD’nin desteklediği teröristler mi bize saldıracak?” dedi. Kemal Kılıçdaroğlu daha önce de PKK’nın Suriye kolu PYD için “Vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum” açıklaması yapmış, Afrin’e harekata da karşı çıkmıştı.

HDP İÇİN SİYASİ MANEVRA

Skandal açıklamalar ve iftiralarla siyaset yürüten Kılıçdaroğlu, Türkiye kritik süreçlerden geçerken milliyetçi tavır sergileyeceği yerde Türkiye aleyhtarı açıklamalar yapıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, önceki gün katıldığı bir televizyon programında, “Türkiye’nin beka sorunu yok, ABD’nin desteklediği teröristler mi bize saldıracak?” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri PKK terör örgütünün siyasi uzantısı ‘HDP’den oy alabilmek için siyasi manevra’ olarak yorumlandı.

PYD’YE TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu daha önce de benzeri açıklamalar yapmıştı. Kılıçdaroğlu, PKK’nın Suriye kolu PYD için “Vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum” değerlendirmesinde bulunmuştu.

AFRİN OPERASYONU’NA KARŞI ÇIMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin başarıyla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin’e girilmesine karşı çıkmıştı. Kılıçdaroğlu, “Terör örgütü PYD’ye operasyon düzenlemeyin diplomasi ile çözün. (Afrin) Oraya asker sokacaksanız, seni kefenle karşılayan arkadaşlarını gönder önce. Bu milletin fakir fukara çocuğunu oraya gönderme” açıklamasında bulunmuştu.

TERÖRİSTLERE “ARKADAŞ” DEDİ

Kılıçdaroğlu, Diyarbakır Barosu eski başkanı Tahir Elçi’nin PKK’lı teröristler tarafından öldürülmesinden sonra da Diyarbakır Barosu’nu ziyaretinde Diyarbakır’da hendek kazanlara ve barikat kuranlara seslenerek “Barikatları kuran arkadaşlara diyorum ki lütfen vasiyeti yerine getirin” demişti.

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