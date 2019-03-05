Gündem Bakan Soylu Burnunuzdan getirmezsek adam değiliz
POLİTİKA

Son dakika: Süleyman Soylu 13 yaşındaki kız çocuğunun fotoğrafını anlattı

Bakan Soylu: Burnunuzdan getirmezsek adam değiliz

İçişleri Bakanı İzmir Tire'de katıldığı seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği mitingde önemli açıklamalar yaptı. Bakan Soylu, Kandil'i 'kafaları basmayan çakalların' yönetemeyeceğini belirterek, "Kandil'i ABD yönetiyor" şeklinde konuştu. Soylu, mitingden hemen öncesinde telefonunda baktığı bir fotoğrafı da ilk kez açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

İçişleri Bakanı İzmir Tire'de katıldığı seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği mitingde önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Soylu, Kandil'i 'kafaları basmayan çakalların' yönetemeyeceğini belirterek, "Kandil'i ABD yönetiyor" şeklinde konuştu.

"Biz batı gibi değiliz" diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Biz 600 yıl boyunca hak sağladık, huzur, adalet sağladık. Onlar gibi sömürmedik. Afrin'e girmeyin dediler, girdik. ABD bir şey diyebildi mi?

Bana çok sert konuşuyorsun diyorlar. Lafı boğazımızda mı tutalım?

Bir dakikada aldık onları

  • Kaseti tekrar başa sardırmak istiyorlar. Ben onlara milletvekili diyemem, onlar siyasi parti değil, terör örgütünün siyasi koludur. Şimdi tutturdular 15 ilde yürüyüş yapacaklarmış Apo çıksın diye. Sizi yürütürsek adam değiliz dedim. Yürütmedik.

Telefonda az önce baktım

Geçen gün açlık grevi yapacaklarmış HDP binasında. Bir dakikada aldık onları bir dakikada.

13 yaşındaki kızlara Kobani'de terör eğitimi veriyorlar. Az önce telefondan fotoğrafına bakıyordum. Ulan sizin burnunuzdan fitil fitil getirmezsek adam değiliz."

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