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Mehmetçik Vakfı kurbanlık bağış fiyatları 2024

Mehmetçik Vakfı kurbanlık bağış 2024 fiyatları, bayram öncesi sorgulanıyor. Diyanet ve Kızılay 2024 yılı vekalet kurban bağış ücretlerini açıkladı. Bu kapsamda Mehmetçik Vakfı kurbanlık bağış 2024 fiyatları da sorgulanan konular arasında yerini aldı. Peki Mehmetçik Vakfı kurbanlık bağışı ne kadar? İşte Mehmetçik Vakfı 2024 kurbanlık bağış fiyatları.

17:17 - 14/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Mehmetçik Vakfı kurbanlık bağış 2024 fiyatları
Mehmetçik Vakfı kurbanlık bağış 2024 fiyatları

Diyanet vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 11.750 TL, yurt dışında ise 4.750 TL açıklanmıştı. Kızılay’ın 2024 kurban vekalet bedeli yurt içi 11 bin 750 lira, yurt dışı hisse bedeli ise 4 bin 300 lira olarak belirlendi. Diyanet ve Kızılay kurban bağış bedellerini açıklamasıyla birlikte şimdi gözler Mehmetçik Vakfı 2024 kurban fiyatlarında. Mehmetçik Vakfı kurbanlık bağışı ne kadar? Mehmetçik Vakfı kurbanlık bağış 2024 fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Mehmetçik Vakfı kurban bağışı ne kadar?

Mehmetçik Vakfı'nın 2024 yılı Vekâleten Kurban Bağış fiyatı henüz belirlenmedi. Vakıf yetkilikerinin yaptığı açıklamaya göre
Mehmetçik Vakfı kurbanlık bağış 2024 fiyatları
15 Mayıs 2024 Çarşamba günü belli olacak.

Mehmetçik Vakfı kurban bağışı nasıl yapılır?

Mehmetçik Vakfı kurbanlık bağışlarını Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tebliğlerin hükümlerine uygun olarak yapmaktadır.

1995'ten beri vekâleten kurban bağışlarınızı kabul edip kesim faaliyetlerini güveninize uygun şekilde gerçekleştiren Mehmetçik Vakfı, bu yıl da vekâleten kurban bağışlarınızı kabul etmektedir. Mehmetçik Vakfı'nın vatandaşlarımızın kendi irade ve arzuları ile yaptıkları vekâleten kurban bağışlarını kabul ettiğini, başka herhangi kişi, kurum veya kuruluşa Mehmetçik Vakfı adına vekâleten kurban bağışı toplama yetkisi vermediğini belirtmekte fayda var.

Mehmetçik Vakfı'na yapılan tüm bağışlar Türk Lirası kuruna çevrilerek alınmaktadır.

Vekâleten kurban kesimi faaliyeti;

Modern tesislerde, hijyenik koşullarda,

Her kesimhanede görevlendirilen Vakıf personeli huzurunda,

Veteriner denetiminde,

Noter gözetiminde,

Din görevlisi nezaretinde,

Dini vasıflara uygun kurbanlıklar seçilerek yapılmaktadır.

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