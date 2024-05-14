Diyanet vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 11.750 TL, yurt dışında ise 4.750 TL açıklanmıştı. Kızılay’ın 2024 kurban vekalet bedeli yurt içi 11 bin 750 lira, yurt dışı hisse bedeli ise 4 bin 300 lira olarak belirlendi. Diyanet ve Kızılay kurban bağış bedellerini açıklamasıyla birlikte şimdi gözler Mehmetçik Vakfı 2024 kurban fiyatlarında. Mehmetçik Vakfı kurbanlık bağışı ne kadar? Mehmetçik Vakfı kurbanlık bağış 2024 fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

1995'ten beri vekâleten kurban bağışlarınızı kabul edip kesim faaliyetlerini güveninize uygun şekilde gerçekleştiren Mehmetçik Vakfı, bu yıl da vekâleten kurban bağışlarınızı kabul etmektedir. Mehmetçik Vakfı'nın vatandaşlarımızın kendi irade ve arzuları ile yaptıkları vekâleten kurban bağışlarını kabul ettiğini, başka herhangi kişi, kurum veya kuruluşa Mehmetçik Vakfı adına vekâleten kurban bağışı toplama yetkisi vermediğini belirtmekte fayda var.