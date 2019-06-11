Gündem Askerlik teklifi TBMM Genel Kurulunda
ANKARA

Askerlik teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

Askerlik süresini kısaltan düzenlemenin görüşülmesine başlandı. Düzenlemenin bu hafta Meclis'ten geçmesi bekleniyor. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Yılmaz, teklifin kabul edilmesiyle 130 bin askerin terhis olmasının kışlalarda sıkıntı yaratmayacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bedelli askerler.
Bedelli askerler.

AK Parti'nin TBMM'de gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında, askerlik sistemini değiştiren 'asker alma kanunu' teklifi ile ilgili milletvekilleri bilgilendirildi.

AK Parti Grubu, Meclis'te basına kapalı olarak toplandı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, bedelli askerliği sürekli hale getiren ve askerlik süresini 6 ay olarak sınırlayan 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nda değişiklik öngören teklifin ayrıntılarını, milletvekillerine anlattı.

Yılmaz sunumunun ardından, sorulara yanıt verdi. Toplantıda milletvekillerinin, bedelli askerlikte yaş kriterinin, kademeli olarak yapılması önerisini dile getirdiği öğrenildi. İlk etapta alınacak 145 bin bedelli için kurada, bakayalar ile yaşlı olanlara öncelik verilmesi önerisi de yapıldı.

130 bin askerin terhis olması sıkıntı yaratmayacak

  • Bazı milletvekillerinin, teklifin yasalaşmasının ardından yaklaşık 130 bin askerin terhis olmasının, birliklerde sıkıntı yaşatıp yaşatmayacağına dair endişelerini de dile getirdikleri belirtildi. Komisyon Başkanı Yılmaz'ın da bu durumun kışlalarda sıkıntı yaratmayacağını söylediği kaydedildi.

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