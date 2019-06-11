Dünya Rusya S-400ler zamanında teslim edilecek
ASYA

Rusya: S-400 zamanında teslim edilecek

Rusya: S-400'ler zamanında teslim edilecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ülkesinin, Türkiye'ye ABD'nin yaptığı tüm S-400 baskısına rağmen, teslimatın zamanında ve sorunsuz bir şekilde yapacağını taahhüt ettiğini bildirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada ise, Rusya'nın S-400 füzelerini Temmuz'da teslim etmeyi planladığı aktarıldı.

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S-400 savunma sistemleri.
S-400 savunma sistemleri.

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, mevkidaşı Hulusi Akar'a yazdığı mektubunda, 31 Temmuz'a kadar S-400'lerin satışından vazgeçilmemesi durumunda Türkiye'ye karşı ciddi adımlar atmayı düşündüğünü ve ABD'de F-35 eğitimi alan personelin sınır dışı edileceğini yazmıştı.

  • Bu açıklamalardan sonra Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, "Türk pilotlarının F-35 eğitim uçuşları durduruldu. Bakanlık, Türk pilotların uçuş yapmadığından haberdar" açıklamasını yaparak ABD'nin kararını duyurmuştu.

Rusya'dan açıklama

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, bir gazetecenin, ABD'nin Türkiye'ye S-400 baskısını hatırlatarak sorduğu "Rusya'nın S-400 anlaşmasının ABD baskısı altında gerçekleştirilebileceğini garanti edip edemeyeceği" sorusuna "Tüm yükümlülüklerimiz mevcut anlaşmalar kapsamında zamanında ve herhangi bir sapma olmaksızın yerine getirilecektir" cevabını verdi.

Bu şantajın sadece Türkiye'ye yönelik olmadığını söyleyen Ryabkov, "Bu şantaj sadece Türkiye'ye yönelik değil. Bu, Rusya ile hukuk çerçevesinde askeri-teknik işbirliği geliştiren tüm ülkelere uygulanıyor"ifadelerini kullandı.

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