Rusya: S-400'ler zamanında teslim edilecek

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, mevkidaşı Hulusi Akar'a yazdığı mektubunda, 31 Temmuz'a kadar S-400'lerin satışından vazgeçilmemesi durumunda Türkiye'ye karşı ciddi adımlar atmayı düşündüğünü ve ABD'de F-35 eğitimi alan personelin sınır dışı edileceğini yazmıştı.

Bu açıklamalardan sonra Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, "Türk pilotlarının F-35 eğitim uçuşları durduruldu. Bakanlık, Türk pilotların uçuş yapmadığından haberdar" açıklamasını yaparak ABD'nin kararını duyurmuştu.

Rusya'dan açıklama

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, bir gazetecenin, ABD'nin Türkiye'ye S-400 baskısını hatırlatarak sorduğu "Rusya'nın S-400 anlaşmasının ABD baskısı altında gerçekleştirilebileceğini garanti edip edemeyeceği" sorusuna "Tüm yükümlülüklerimiz mevcut anlaşmalar kapsamında zamanında ve herhangi bir sapma olmaksızın yerine getirilecektir" cevabını verdi.

Bu şantajın sadece Türkiye'ye yönelik olmadığını söyleyen Ryabkov, "Bu şantaj sadece Türkiye'ye yönelik değil. Bu, Rusya ile hukuk çerçevesinde askeri-teknik işbirliği geliştiren tüm ülkelere uygulanıyor"ifadelerini kullandı.

DÜNYA Öncelik F-35 değil S-400

DÜNYA Rusya'dan açıklama: S-400 anlaşması tamam